拿下花蓮市長補選 國民黨：盼全國民眾繼續支持鼓勵

2016-08-27 18:47

〔記者施曉光／台北報導〕在民進黨執政百日，國民黨拿下花蓮市長補選一役，該黨秘書長莫天虎晚間召開記者會向花蓮市民表達感謝之意，並盼全國民眾繼續支持並給國民黨鼓勵，他並解讀國民黨能打贏這場選戰，絕對有政治上的意義，並對提升藍軍士氣，有很大的幫助。

莫天虎首先感謝花蓮市民支持國民黨提名的候選人魏嘉賢順利當選市長，並向黨內先進包括前黨主席連戰、前副總統吳敦義、前立法院長王金平、立法院黨團幹部，以及黨主席洪秀柱、四位副主席以及全體黨工及支持者，這次大家同心協力，團結一致，才能打贏這場選戰。

他強調，未來國民黨會繼續努力，也希望全國民眾給予國民黨支持及鼓勵，國民黨也會繼續督促魏嘉賢，全力把市政工作做好。

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