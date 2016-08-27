推展議會外交 中市議會民進黨團訪日
〔記者黃鐘山／台中報導〕市議會民進黨團一行30餘人，獲邀前往日本九州宮崎縣訪問，除了宮崎縣知事河野俊嗣、縣議會正副議長星原透、宮原義久等人出面接待外，日南市居民更擠爆日南火車站，夾道揮舞中華民國國旗熱情歡迎，成功推展議會外交。
台中大甲有日南車站，日本宮崎縣也有日南市，且兩個日南車站皆同屬日式建築，日南市長崎田恭平及副市長大野理曾分別造訪大甲區日南車站，當地市議員吳敏濟全程陪同參訪，並詳細介紹車站歷史建築，大野理希望雙方城市能有機會結盟，並邀民進黨團互訪，以加強兩市之間文化及經貿交流。
黨團總召吳敏濟表示，訪問團抵達日本時，除受到宮崎縣知事河野俊嗣、日南市副市長大野理及宮崎縣議會正副議長星原透、宮原義久等人熱烈歡迎外，當地著名、即將來台表演的太鼓隊也到現場盛大表演歡迎，日南市議長及副市長還動員數百名市民揮舞中華民國國旗，夾道歡迎，氣氛非常熱絡，令參訪人員感動不已。
訪問團一行除參訪宮崎縣政府與縣議會，雙方並舉行座談。宮崎縣府及議會，建於1932年，是九州目前歷史最久的議會，成員對宮崎府會歷經戰爭及數次大地震，依舊保持原貌，對日本建築技術讚譽有加。
黨團副總召范淞育指出，此次參訪令他印象深刻，他覺得這是一個相當成功的議會外交；資深議員何敏誠說，當初他建議總召吳敏濟訪問宮崎縣，沒想到參加的議員如此踴躍，更讓他感到欣慰的是，幾天下來讓大家收穫豐碩，更見識到日本行政效率之高且對台灣非常友善，讓所有參與的團員學習到很多。
雙方會談後，吳敏濟表示，台灣的國際空間屢受中國打壓，建議蔡英文總統應多鼓勵議會外交與城市外交，讓台灣走出去，像這次宮崎及日南市訪問，不只得到雙方友誼，他也建議知事、市長及兩位議長多鼓勵日本民眾到台灣觀光，同時也推銷台中農產品及糕餅，希望藉此能加強兩個城市的文化及經貿交流。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 高雄三民二分局長涉貪 今晨裁定收押禁見
- MLB》王建民6勝0敗 美國球迷大吃一驚
- 中和驚傳4歲女童墜樓 頭部受傷意識模糊
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Possible judicial pick challenged
- 中職》一軍首安也是三壘打 潘彥廷生涯首戰2打點進帳
- 《能源管理法》擴納電影院 明年溫度不能低於26度！
- 粉絲最愛的《Doctors》雨中初吻戲 金來沅竟說是「失誤」
- 林益全5支4 連兩場MVP
- 排球》「夢想的角落」台師大首映 球員加碼爆料趣事
- 印尼人瑞活到145歲 唯一的願望：想死去
- 獨家》雪隧10年牆面滿佈裂縫 通勤民眾心驚驚
- 砲完林志玲後 陳冠希帶女友逛嬰兒用品店
- Celine極簡 包藏經典奢華
- 下週開學 教局︰校園不會灑花放怪
- 紀念校狗小皮 深澳國小炭狗報到
- 張鈞甯空中慶生 機組人員成亮點
- 各有特色 5實驗教育學校啟動
- 哪有神這麼暖！索爾洛基拍戲抽空探視病童
- 9月「阿迷趴」 5幻象衝場
- 消防隊員遭爆開救護車抓寶可夢 竹縣消防局將懲處
- 老寶貝旗袍走秀 重現青春展風華
- 中職》首對同隊父子檔 劉家愷不緊張
- 大元靠這5招 激瘦E奶不消風
- 盲眼莫札特 彈奏出《琴鍵上的奇蹟》
- 台北青少年桌球公開賽》長崎美柚3訪台 目標冠軍和珍奶
- 躲警查緝 體重破百嫌犯奮力跳1米7...
- 又見急診室暴力 男腳踹護理師遭起訴
- 跨部會調查小組 擬告蔡友才求償57億
- 黃金海岸藏建築廢棄物 割傷遊客
- 台灣國際競技龍舟賽 今福鹿溪登場
- Fed主席：美升息挔據 近期已強化
- 自由廣場》不要怕國語
- 第二場聯合婚禮 浪漫英國風 邀約66對新人
- 雲龍瀑布驚傳遊客遭虎頭蜂攻擊 4人被螫1昏迷
- 產女變代言？伊能靜：給自己留一些尊重吧！
- 讓警犬熱死在車內 美國警察被開除究責
- 九月四日泳渡日月潭 20718人挑戰
- Oh My God踩宗教地雷 玖壹壹滅火切割
- 土耳其第3座博斯普魯斯大橋啟用
- 創新教學 林孟君、章新楓獲師鐸獎
標題：推展議會外交 中市議會民進黨團訪日
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email