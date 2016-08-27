大型T霸看板宣傳 李俊毅：是對支持者的「回應」

在重要路口處，可見李俊毅所置放的大型看板。（記者林孟婷攝）

2016-08-27 18:12

〔記者林孟婷／台南報導〕近日如果經過高速公路、或是台南市重要道路口時，可能會注意到相當顯目的T霸以及大型看板，上面寫著「愛台南、李俊毅」，民進黨副秘書長李俊毅表示，這些招牌是最近才置放上去，除了是為台南觀光旅遊行銷之外，同時也是對支持者的「回應」，對於下一屆台南市長的選舉一直都在準備運作中。

李俊毅團隊於26日在中山高314公里南下路段以及304.2公里北上路段旁置放大型T霸看板、相當醒目，此外，在台南市重要路口等10幾處也置放有大型看板強力行銷。

李俊毅表示，置放T霸以及大型看板，其實是為了台南旅遊行銷，發覺台南市的觀光旅遊人口似乎有減少趨勢，希望透過此方式，讓外地、國際遊客對於台南有更深印象，邀請遊客來台南玩。

另一原因則是對支持者的「回應」，李俊毅表示，針對下一屆台南市長的選舉從沒有放棄過，而且一直在準備中，但因為離下屆市長選舉還有兩年多的時間，為了不影響市政以及製造紛擾，所以在行銷、跑地方行程上的曝光度相對低調。

相較與其他有意參選的黨內同志比起來，李俊毅說，自己的確低調許多，也使得不少支持者提出質疑聲音、希望他能有所表態，所以才希望透過置放Ｔ霸、大型看板的方式，回應支持者的需求，同時也是向外宣告，「對於下一屆台南市長的選舉，從沒有放棄過」。