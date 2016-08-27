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台南市長初選暖身「拚場」 數位嘉年華搶露臉

2016-08-27  18:01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「數位有線FALL IN樂」數位有線電視嘉年華，今天在水萍塭公園登場，市長賴清德到場加持之外，已「浮上台面」要競選下屆市長的現任立委葉宜津、陳亭妃、黃偉哲及副市長顏純左都頂著大熱天來「拚場」，把握假日人潮多的場合爭露臉。

現場除了數位宣導、頻道娛樂區外，還有市政宣導及公益攤位，各路助選人馬穿梭人群中發送宣傳扇子，正好在這大熱天派上用場，熱鬧中可見「選舉味」已悄然登場。

賴清德肯定台南在地的雙子星及三冠王兩家有線電視台，對南市電視數位化的貢獻；他指出，台南市是6都第1個完成全面數位化的城市，相信市民現在看電視節目時，一定覺得「愈看愈清、愈看愈明」，且頻道數也愈來愈多；他並打趣說，「這可不是到藥房買西藥吃才好起來，這正是電視數位化帶來的好處」。

舞台表演邀請momo親子台的哥哥、姐姐與民同樂，另外現場設置臨時主播台，讓民眾化身主播，親身體驗新聞播報，參加民眾不但玩互動小遊戲拿獎品，免費吃冰棒消暑，親子開心「凍」在臉上。

市府新聞處表示，隨著全市有線電視100%數位化，市民能享受到高畫質且多元的數位內容與加值服務，與有線電視合作舉辦這次宣導活動，以現場體驗與教學方式，教導市民如何使用數位機上盒，選取各項應用內容，包括如何觀看市政宣導、怎麼使用智慧錄音、隨選影片、電子節目表、線上購物、線上繳費、頻道鎖、觀看氣象及發票對獎等功能，更輕鬆自在地享受數位化帶來的生活便利。

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  • 「數位有線FALL IN樂」數位有線電視嘉年華，市長賴清德（右三）、副市長顏純左（右一）與雙子星董事長吳順德（左二）及立委葉宜津（左一）、陳亭妃（右二）共同主持開幕式。（記者洪瑞琴攝）

    「數位有線FALL IN樂」數位有線電視嘉年華，市長賴清德（右三）、副市長顏純左（右一）與雙子星董事長吳順德（左二）及立委葉宜津（左一）、陳亭妃（右二）共同主持開幕式。（記者洪瑞琴攝）

  • 台南市長賴清德人氣夯，大小朋友爭相合照。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長賴清德人氣夯，大小朋友爭相合照。（記者洪瑞琴攝）

  • 「數位有線FALL IN樂」數位有線電視嘉年華，今天在水萍塭公園熱鬧登場。（記者洪瑞琴攝）

    「數位有線FALL IN樂」數位有線電視嘉年華，今天在水萍塭公園熱鬧登場。（記者洪瑞琴攝）

  • 竸選下屆市長的宣傳扇都上陣了。（記者洪瑞琴攝）

    竸選下屆市長的宣傳扇都上陣了。（記者洪瑞琴攝）

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