小英約見司法院正副院長、大法官人選 9/1正式公佈
2016-08-27 17:46
〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統蔡英文與副總統陳建仁今天下午兩點半於總統府約見擬提名的司法院正副院長及大法官人選，總統府發言人黃重諺表示，總統、副總統和與會者針對未來司法改革方向廣泛交換意見，會談約九十分鐘。出席的擬提名人有許宗力、蔡炯燉、許志雄、張瓊文、詹森林、黃瑞明等六位，黃昭元教授則因出國未能出席。
蔡英文將提名許宗力、蔡炯燉為司法院長、副院長，並提名五名大法官，包括台灣大學法律學院教授黃昭元、台大法律學院院長詹森林、嘉義大學教授許志雄、民間司法改革基金會董事長黃瑞明與司法院副秘書長張瓊文。
許宗力、蔡炯燉於四點十分左右步出總統府，由許宗力駕車，兩人一同離去。其他擬提名的大法官則由其他出入口離去。
黃重諺表示，府方將於九月一日由副總統舉行記者會，正式公佈提名人選。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 高雄三民二分局長涉貪 今晨裁定收押禁見
- 印尼人瑞活到145歲 唯一的願望：想死去
- 甘肅特技飛行驚傳墜機意外 飛行員罹難
- 《完全娛樂》有魔咒 主持過的團體都解散
- 柚見中秋慶團圓 西湖邀客品文旦
- 台中市府員工運動會 各局處大搞創意
- 佛前一炷香幕後暗伸手 假義工真行竊
- 20瓶飲料限5秒結帳 無理婦激怒店員
- Nike號召紡織業 達成有害化學物質零排放
- MLB》王建民6勝0敗 美國球迷大吃一驚
- 獨家》雪隧10年牆面滿佈裂縫 通勤民眾心驚驚
- 甲子園熱血 羅力激發洪荒之力
- 各有特色 5實驗教育學校啟動
- 桃園八德民宅火警8人受困 消防員引導救出
- 高畑裕太性侵吃牢飯 砸了星媽飯碗
- 自強號行經埔心站撞到人 旅客改乘其他列車
- 協調近4年 大里中興路電桿下地底定
- 九月四日泳渡日月潭 20718人挑戰
- 許淑淨凱歸 金牌獻父親
- 力挺黃明志 議員諷：批評中國而「被失蹤」也要道歉？
- 打傷急診護理師 一家5口被訴
- 吉貝耍部落出兒童繪本 父女檔畫傳說
- 家長泣訴︰無照幼兒園虐童
- 跨部會調查小組 擬告蔡友才求償57億
- 吃到飽吃出一肚子火 民眾直播批菜色
- 建商跨足飯店餐飲 異業結盟 形象加分
- NBA》不畏懼勇士夢幻隊 Kobe：我會盡全力擊敗他們
- 麻豆國中連結南科 住家環境單純
- 產女變代言？伊能靜：給自己留一些尊重吧！
- 開學季！ 聰明佈置家中兒童房
- 鍾承祐開轟 差點完全打擊
- LPGA加拿大女子公開賽》第一回合遇雷雨 崔琦拉暫居首
- 男團鬧經紀糾紛 指控上億酬勞被A走
- 鹿晗零死角帥照 鄧超「終極角度」玩壞了
- 夜摸小堂妹胸部 被判刑1年
- 為詐保險金 老闆、員工合演假車禍
- 悶17個月 景氣燈號翻綠
- 何謂簡單男友？ 鄉民神回瞬間被推爆
- 開通IG才2周 洛基帳號被盜狂PO詭異文章
- 自強號埔心站傳死傷事故 台鐵已恢復雙向通車
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：小英約見司法院正副院長、大法官人選 9/1正式公佈
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分