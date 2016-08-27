小英約見司法院正副院長、大法官人選 9/1正式公佈

2016-08-27 17:46

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統蔡英文與副總統陳建仁今天下午兩點半於總統府約見擬提名的司法院正副院長及大法官人選，總統府發言人黃重諺表示，總統、副總統和與會者針對未來司法改革方向廣泛交換意見，會談約九十分鐘。出席的擬提名人有許宗力、蔡炯燉、許志雄、張瓊文、詹森林、黃瑞明等六位，黃昭元教授則因出國未能出席。

蔡英文將提名許宗力、蔡炯燉為司法院長、副院長，並提名五名大法官，包括台灣大學法律學院教授黃昭元、台大法律學院院長詹森林、嘉義大學教授許志雄、民間司法改革基金會董事長黃瑞明與司法院副秘書長張瓊文。

許宗力、蔡炯燉於四點十分左右步出總統府，由許宗力駕車，兩人一同離去。其他擬提名的大法官則由其他出入口離去。

黃重諺表示，府方將於九月一日由副總統舉行記者會，正式公佈提名人選。