機捷通車 鄭文燦強調3大原則

2016-08-27 17:29

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦今天出席「機場捷運監理調查委員會總結會議」記者會，會後以新聞稿方式發表三點聲明，包含安全沒有重大疑慮，「穩定性已大幅提升，但仍要繼續提升」及驗收不打折扣，其中「驗收不打折扣」部分，鄭文燦強調，「沒有放低、放鬆標準」，驗收必須依照履勘作業要點、合約相關規範、大眾捷運法規定，最後還是要達到6分鐘發車一班的門檻。

鄭文燦首先感謝委員會委員、專家，以公正、客觀、獨立的第三方，經過兩個月的密集檢視，將各項缺失系統化收斂，改善方案也清楚擬定，調查報告確認機場捷運安全性已無重大疑慮，但仍有些許缺失待改善，承包商丸紅公司仍須負起合約責任。

其次是「系統穩定性不斷提升」部分，鄭文燦表示，目前穩定度測試已經到達98%，未來要朝向99%的標準邁進，達到目標，才能通車營運。

最後，鄭文燦強調「驗收不打折扣」，「沒有放低標準、沒有放鬆標準」，至於班距，機捷系統必須有依合約規範進行，桃捷公司也以初期旅運需求及規模，實際擬定營運策略，確定發車班距，但是驗收標準仍然必須到達合約標準6分鐘發車一班的門檻，「安全無虞、系統穩定、儘速通車」是唯一原則。