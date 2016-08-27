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「對台灣未來的想像」 唐鳳的回答讓網友好佩服...

2016-08-27  17:11

〔即時新聞／綜合報導〕準政務委員唐鳳因生長背景和人生經歷豐富特殊，不僅引起國內網友好奇，香港媒體也特地前來關注。唐鳳在網站「wiselike」接受各方人士提問，有香港媒體就問到，「你對台灣的願景是什麼？當你心中想到「台灣」時，你如何想像她的未來？」而唐鳳的回答讓網友大讚有深度。

香港TVB電視記者在網站上提問，包括對自己擔任政務委員的定位為何？對台灣學校資訊課學教育有何看法？以及對香港資料環境印象為何等六個問題。其中，最後一題問到，「你對台灣的願景是什麼？當你心中想到『台灣』時，你如何想像她的未來？」

唐鳳對此回應，「四百萬年以來，在歐亞板塊與菲律賓海板塊的相互碰撞中，台灣一直就是持續向上、仰望星空，未來也就是這樣。」這樣的回答被網友稱讚「有深度」、「果然是非凡人的回答」、「真的對她佩服」。

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  • 唐鳳人生經歷豐富特殊，引起外界高度好奇。（圖片擷取自唐鳳G+）

    唐鳳人生經歷豐富特殊，引起外界高度好奇。（圖片擷取自唐鳳G+）

  • 唐鳳在網站「wiselike」接受各界人士提問。（圖片擷取自「wiselike」）

    唐鳳在網站「wiselike」接受各界人士提問。（圖片擷取自「wiselike」）

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