談轉型正義 姚立明：台灣有10幾萬人當過線民

2016-08-27 16:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕李登輝基金會今舉辦「人民直選總統既台灣民主發展廿週年」研討會，台大歷史系教授花亦芬、國會觀察基金會董事長姚立明談轉型正義，姚指出，台灣有10幾萬人當過線民，應開放檔案公開歷史。

姚指出，捷克以前有7萬人做過線民出賣別人，波蘭也曾公告，在共黨統治時代，有24萬人當過線民，台灣威權戒嚴時期，據估算應有10幾萬人當過線民。

姚說，台灣有檔案法、檔案局，但台灣的歷史檔案卻不公開、也不完全，自己以前去調閱資料，檔案上出賣別人的加害者名字竟然被立可白塗掉。

姚舉例，日前被撤回大法官提名的人，究竟在威權時期是否擔任過加害者角色，也因資料不透明並不清楚。