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連署突破門檻 徐永明：正名台灣隊，從東京奧運開始

2016-08-27  16:36

〔即時新聞／綜合報導〕下一屆奧運將在2020年於日本東京舉辦，有日本網友就發起聯署，要讓我國以「台灣」名義出賽，而非中華台北。時代力量立委徐永明表示，中華台北既非國家名稱，也不會是台灣人的代稱，期待在2020東京奧運，選手就能以「台灣隊」名義出賽。

徐永明在臉書上寫到，前年的太陽花學運與今年的總統立委選舉，顯示出台灣人用選票向國際表達強烈的認同意識。而該連署屆時將會提交給國際奧會，藉此讓台灣之名受到國際認同。

徐永明強調，台灣選手出賽爭取的就是台灣人的榮譽。而中華台北既不是國名，也不會是台灣人的代稱，期待在台日民間力量的合作下，從2020東京奧運開始，讓台灣選手名符其實代表台灣隊出賽。

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  • 日網友發起聯署，呼籲國際奧會正名台灣。（圖片擷取自連署網站）

    日網友發起聯署，呼籲國際奧會正名台灣。（圖片擷取自連署網站）

  • 徐永明臉書全文。（圖片擷取自「徐永明」臉書）

    徐永明臉書全文。（圖片擷取自「徐永明」臉書）

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