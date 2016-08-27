花蓮市長補選開票 支持者湧張美慧總部

2016-08-27 16:16

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市長補選，民進黨提名的候選人張美慧競選總部在今天下午四點投票結束後，陸續湧入支持者，大家盯著報票看板，隨著回報的票數情緒起伏，當首先開出的第一票是張美慧的時候，現場發出高聲歡呼，張美慧、立委蕭美琴也在總部關心開票情形。

開票一小時後，目前張美慧票13133數票，落後魏嘉賢16938票，張美慧落後近4000票，支持者情緒相當低落。

（下午5點03分更新）