賀陳旦：機捷通車沒有時間表

2016-08-27 16:00

〔記者黃立翔／台北報導〕機場捷運監理調查委員會召集人江耀宗，今天在記者會宣布機場捷運安全無虞，4552項系統異常已經逐一釐清，確保安全無虞，但交通部長賀陳旦仍堅持「通車無時間表」，否認外界所傳的年底通車，並強調通車與合約切割，官員透露「就是以北捷木柵線模式通車」，但賀陳旦強調「通車沒有時間表」，否認外傳的年底通車。

賀陳旦說，監理調查委員會負責的雖然是安全與營運評估，但真正的安全把關是知名認證機構確認安全無虞，完成V&V驗證後後，只要完成初勘、履勘，將具備通車條件。＼

桃園市長鄭文燦說，驗收有驗收標準是交通部的權責，通車標準語驗收標準可以分開，未來仍可逐步找出缺失繼續改善，持續增班並縮短班距。

高鐵局表示，合約規定是三分鐘發一班車（每六分鐘交互發車），監理調查小組建議可以尖峰時間十二分鐘發一班、離峰十五分鐘發一班作為初期營運標準，並以此進行穩定性測試。

賀陳旦說，合約將循法律途徑解決絕不打折，對於機電廠商西門子及下游包商丸紅會繼續要求，通車並無時間表，「沒有所謂年底通車」。