| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北中南11縣市大雨特報 高屏有大雷雨
 首頁 > 政治

賀陳旦：機捷通車沒有時間表

2016-08-27  16:00

〔記者黃立翔／台北報導〕機場捷運監理調查委員會召集人江耀宗，今天在記者會宣布機場捷運安全無虞，4552項系統異常已經逐一釐清，確保安全無虞，但交通部長賀陳旦仍堅持「通車無時間表」，否認外界所傳的年底通車，並強調通車與合約切割，官員透露「就是以北捷木柵線模式通車」，但賀陳旦強調「通車沒有時間表」，否認外傳的年底通車。

賀陳旦說，監理調查委員會負責的雖然是安全與營運評估，但真正的安全把關是知名認證機構確認安全無虞，完成V&V驗證後後，只要完成初勘、履勘，將具備通車條件。＼

桃園市長鄭文燦說，驗收有驗收標準是交通部的權責，通車標準語驗收標準可以分開，未來仍可逐步找出缺失繼續改善，持續增班並縮短班距。

高鐵局表示，合約規定是三分鐘發一班車（每六分鐘交互發車），監理調查小組建議可以尖峰時間十二分鐘發一班、離峰十五分鐘發一班作為初期營運標準，並以此進行穩定性測試。

賀陳旦說，合約將循法律途徑解決絕不打折，對於機電廠商西門子及下游包商丸紅會繼續要求，通車並無時間表，「沒有所謂年底通車」。

廣告
  • 交通部長賀陳旦強調「通車沒有時間表」，否認外傳的年底通車。（記者劉信德攝）

    交通部長賀陳旦強調「通車沒有時間表」，否認外傳的年底通車。（記者劉信德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 機捷 賀陳旦
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
烤雞枕頭PIZZA
超可愛‧貓肉球甜湯
變身烘豆達人
鐵衣架妙用多
轉寄

標題：賀陳旦：機捷通車沒有時間表


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月27日‧星期六‧丙申年七月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.