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賀陳旦：機捷通車無時間表 驗收過了才會營運

2016-08-27  15:55

〔即時新聞／綜合報導〕桃園機場捷運營運的時間屢生波折，專責的監理調查委員會今日召開總結記者會，強調機捷安全沒有問題，僅剩下後續的穩定性測試和履勘。交通部長賀陳旦則表示，機捷通車沒有時間表，只有等到驗收完畢才會營運。

賀陳旦今日與機捷調查委員會召集人江耀宗、桃園市長鄭文燦一起出席記者會，江耀宗和鄭文燦皆保證機場捷運安全無虞，鄭文燦雖指出還有些問題沒解決，但都已經有了改善方案。

有媒體現場問到何時才會通車，賀陳旦聲明此事毫無時間表，媒體繼續追問今年年底以前可否營運，賀陳旦再度強調，只有驗收確認安全無虞後，才會開放機捷對外營運。

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  • 交通部長賀陳旦（左）表示，機捷通車沒有時間表，只有等到驗收完畢才會營運。（記者劉信德攝）

    交通部長賀陳旦（左）表示，機捷通車沒有時間表，只有等到驗收完畢才會營運。（記者劉信德攝）

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