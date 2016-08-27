機捷安全無虞仍有缺陷 鄭文燦：驗收絕不放水
2016-08-27 15:39
〔即時新聞／綜合報導〕桃園機場捷運監理調查委員會今日下午舉行總結記者會，主委江耀宗指出，機捷穩定性大幅成長，只要後續履勘通過就可以營運通車。而桃園市長鄭文燦強調，機捷的安全運作沒有重大問題，但還有缺陷可以改進，未來驗收絕對不會打折也不會放水。
鄭文燦在會議上肯定機捷監理調查委員會兩個月來的密集工作，他表示雖然有些問題還沒解決，但都有提出改善方案，總體來說安全並無疑慮。
鄭文燦說，目前機捷穩定性在98%左右，他希望能達到99%，在通車之後能夠讓乘客完全放心。鄭文燦更保證，即便到達營運通車的門檻，機捷驗收是另一項工作，交通部和高鐵局一定會按照法律規定檢驗，對於任何缺陷不會縱放。
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