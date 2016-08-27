謝金河：新政府若不稅改 政權將無法維持太久

2016-08-27 14:31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕李登輝基金會今舉辦「人民直選總統暨台灣民主發展廿週年」研討會，針對「經濟前瞻與財政改革」議題，財信傳媒董事長謝金河呼籲，新政府若不稅改，還繼續將國民黨錯誤的財稅政策照單全收，甚至變本加厲，政權恐無法維持太久。

謝金河指出，台灣的營業稅佔稅收比率12.8%，是全世界最低；台灣的所得稅佔稅收比率51%，卻是全世界最高，這是非常不可思議的。

謝說，美國、澳洲、加拿大、巴西的營業稅約30至35%，日本首相安倍晉三甚至敢將營業稅從5%調高變8%，台灣則顧忌物價會上漲，不敢調漲營業稅。

謝認為，台灣的個人所得稅和營業稅差距高達三倍，這些未來稅改無從逃避的問題，新政府要發展五大創新產業，不調改稅制，國外有能力的人絕對不會來台灣創業。