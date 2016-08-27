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花蓮市長補選 張美慧在蕭美琴陪同下投票

2016-08-27  13:39

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市長補選今天投票，上午天氣相當好，許多人出門投票，選舉結果預計在今傍晚出爐，民進黨提名候選人張美慧中午12點多，在立委蕭美琴陪同下，到花蓮農校投下神聖一票；張美慧說，第一次當候選人投票，昨晚遊行後就以平常心對待，安安穩穩的睡了一覺，也呼籲市民踴躍投票，行使公民權利。

張美慧今天一早，先到已故丈夫田智宣的塔位前上香祈福，之後在中午前往投票所投票，她說，第一次成為候選人，心情是興奮、期待以及帶著很大的盼望，今天天氣很好，請鄉親們趕快出來投票，投下公民最神聖的一票；而投票之後，不管結果如何，都是要好好感謝這段期間所有陪她一起走過的家人、朋友，尤其是蕭美琴。

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  • 民進黨提名候選人張美慧中午12點多，在立委蕭美琴陪同下，到花蓮農校投下神聖一票（記者王錦義攝）

    民進黨提名候選人張美慧中午12點多，在立委蕭美琴陪同下，到花蓮農校投下神聖一票（記者王錦義攝）

  • 民進黨提名候選人張美慧中午12點多，到花蓮農校投下神聖一票。（記者王錦義攝）

    民進黨提名候選人張美慧中午12點多，到花蓮農校投下神聖一票。（記者王錦義攝）

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