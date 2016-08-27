蔡政府民調下滑 柯P認為要看明年
2016-08-27 13:53
〔即時新聞／綜合報導〕蔡政府自520上台後在國防、勞資問題上產生不少爭議，讓她與行政院長林全的民調數字節節下滑。對此，台北市長柯文哲幫忙緩頰，強調明年才是屬於他們自己真正的政績。
綜合媒體報導，柯文哲今日出席第8屆SF世界盃開幕式。被問到對蔡政府民調下滑的看法，他表示，民調就是當作參考，且第一年的預算都是去年人家編好的，甚至有些是執行到一半才換他們接手，認為第一年的民調不需要太過在意，明年才是屬於自己真正的政績。
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