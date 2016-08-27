| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

蔡政府民調下滑 柯P認為要看明年

2016-08-27  13:53

〔即時新聞／綜合報導〕蔡政府自520上台後在國防、勞資問題上產生不少爭議，讓她與行政院長林全的民調數字節節下滑。對此，台北市長柯文哲幫忙緩頰，強調明年才是屬於他們自己真正的政績。

綜合媒體報導，柯文哲今日出席第8屆SF世界盃開幕式。被問到對蔡政府民調下滑的看法，他表示，民調就是當作參考，且第一年的預算都是去年人家編好的，甚至有些是執行到一半才換他們接手，認為第一年的民調不需要太過在意，明年才是屬於自己真正的政績。

相關影音

廣告
  • 柯文哲認為，第一年的民調不用太在意，明年才是屬於蔡政府自己真正的成績。（記者廖振輝攝）

    柯文哲認為，第一年的民調不用太在意，明年才是屬於蔡政府自己真正的成績。（記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 柯文哲 民調 蔡英文
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
烤雞枕頭PIZZA
超可愛‧貓肉球甜湯
變身烘豆達人
鐵衣架妙用多
轉寄

標題：蔡政府民調下滑 柯P認為要看明年


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月27日‧星期六‧丙申年七月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.