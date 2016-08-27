撤換玖壹壹世大運代言？ 柯：還沒有

台北市長柯文哲27日出席2016SF電競世界盃比賽開幕，為參賽選手加油。（記者廖振輝攝）

2016-08-27 13:31

〔記者黃建豪／台北報導〕台灣團體《玖壹壹》新歌音樂短片涉嫌褻瀆宗教，引起外界強烈反彈。但《玖壹壹》同時是明年國際盛會2017台北世界大學運動會的代言人，如今闖禍外界擔心恐傷及世大運形象。台北市長柯文哲今天中午被問及此事時，稱目前還未討論是否更換代言人。

柯文哲下午出席「第八屆特種部隊世界盃」電競比賽，受訪時回應《玖壹壹》一事，柯說，就他所知，目前沒有要因為《玖壹壹》涉嫌褻瀆宗教這件事而更換世大運代言人，但世大運執行委員會會再去討論。

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