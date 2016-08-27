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投書經濟學人 馬英九呼籲蔡英文登太平島

2016-08-27  12:39

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九針對太平島議題，投書給英國媒體《經濟學人》。內容中除了對太平島仲裁結果感到不以為然外，更指出總統蔡英文應該也要登上太平島宣示主權。

馬英九在投書中寫到，海牙常設仲裁庭日前判定我國太平島為「礁」，喪失了其專屬的經濟海域。然而，台灣並非聯合國公約海洋法的一員，且自1946年起便實質管理太平島，但仲裁過程中台灣沒有參與其中，違反了法律的正當程序。他還提到，太平島擁有純淨水資源、農產品約200多位居民，符合公約中對島嶼的要求。

馬英九表示，他在任內覺得有義務讓國際法庭和全世界知道太平島是島非礁，因此在今年初邀請國際媒體一同登上太平島，讓大家眼見為憑。他強調，一位國家元首踏上自家領土並不是件錯事，包括他與前總統陳水扁都登上過太平島，認為繼任者蔡英文應該也要如此。

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  • 馬英九投書國際媒體，呼籲蔡英文應登太平島。（資料照，記者張嘉明攝）

    馬英九投書國際媒體，呼籲蔡英文應登太平島。（資料照，記者張嘉明攝）

  • 馬英九曾邀請國際媒體登太平島。（軍聞社提供）

    馬英九曾邀請國際媒體登太平島。（軍聞社提供）

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相關關鍵字： 南海仲裁 太平島 經濟學人 蔡英文 馬英九
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