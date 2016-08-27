| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

愛滋生遭歧視 衛福部對國防大學開罰百萬

2016-08-27  12:16

〔即時新聞／綜合報導〕愛滋病學生阿立（化名）遭國防大學退學處分引發爭議，疾管署先前認定校方有歧視之實擬開罰100萬元，提報到衛福部簽核卻遭到退件。不過衛福部部長林奏延今日早上核批，同意疾管署裁決，同意對國防大學開罰100萬元。

綜合媒體報導，阿立2013年遭國防大學退學，先前疾管署認定校方有歧視之實擬開罰100萬元，提報到衛福部簽核，爆出卻遭退件，當時林奏延說明指出，法規會建議裁罰基準應更明確，擔心無法說服外界，因此請疾管署再補充說明，但是衛福部的基本態度就是「一定會罰」。

疾管署的公文於昨送達衛福部，林奏延上午到部裡辦公時指出，疾管署補充的事證已充足，因此決定維持原裁處建議、開罰國防大學100萬元。裁罰書部分將由疾管署對國防大學發出，最快周一會取回衛福部核批文，再依據此文正式開立裁罰書。

阿立得知林奏延同意對國防大學開罰時，透過社工表示這讓國內愛滋人權邁進一大步，強調會堅持下去，為自己以及所有愛滋病患爭取應有權益。

廣告
  • 愛滋生遭國防大學退學一事引發爭議，林奏延今日早上核批，同意對國防大學開罰100萬元。（資料照，記者張嘉明攝）

    愛滋生遭國防大學退學一事引發爭議，林奏延今日早上核批，同意對國防大學開罰100萬元。（資料照，記者張嘉明攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國防大學 愛滋生 林奏延 衛福部
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
烤雞枕頭PIZZA
超可愛‧貓肉球甜湯
變身烘豆達人
鐵衣架妙用多
轉寄

標題：愛滋生遭歧視 衛福部對國防大學開罰百萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月27日‧星期六‧丙申年七月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.