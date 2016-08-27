愛滋生遭歧視 衛福部對國防大學開罰百萬

2016-08-27 12:16

〔即時新聞／綜合報導〕愛滋病學生阿立（化名）遭國防大學退學處分引發爭議，疾管署先前認定校方有歧視之實擬開罰100萬元，提報到衛福部簽核卻遭到退件。不過衛福部部長林奏延今日早上核批，同意疾管署裁決，同意對國防大學開罰100萬元。

綜合媒體報導，阿立2013年遭國防大學退學，先前疾管署認定校方有歧視之實擬開罰100萬元，提報到衛福部簽核，爆出卻遭退件，當時林奏延說明指出，法規會建議裁罰基準應更明確，擔心無法說服外界，因此請疾管署再補充說明，但是衛福部的基本態度就是「一定會罰」。

疾管署的公文於昨送達衛福部，林奏延上午到部裡辦公時指出，疾管署補充的事證已充足，因此決定維持原裁處建議、開罰國防大學100萬元。裁罰書部分將由疾管署對國防大學發出，最快周一會取回衛福部核批文，再依據此文正式開立裁罰書。

阿立得知林奏延同意對國防大學開罰時，透過社工表示這讓國內愛滋人權邁進一大步，強調會堅持下去，為自己以及所有愛滋病患爭取應有權益。