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執政百日民調下滑 林全否認府院不同調

2016-08-27  12:07

〔記者李立法／屏東報導〕休假及工時制度所引發的勞資爭議未決，行政院長林全今天表示，他希望部會首長要有獨當一面的能力，經濟部及勞動部要設法與勞資雙方溝通，在業管範圍內解決問題，唯有勞方及資方達成共識，基本工資的審查才有辦法進行。

林全上午到屏東視察有機農業推廣情形時就新政府執政百日民調下滑、中客減少及勞資爭議等問題做出回應，他表示，民調不理想，有人解讀為「府院不同調」，但他個人並不認為有這種情形，府院是一體的，針對民眾不滿意的地方，行政院一定會虛心檢討，並要求相關部會務必改進。

林全還說，中客人數減少，對台灣的旅遊業，尤其是遊覽車業者，衝擊很大，行政院會要求相關部會了解原因，針對業者所面臨的問題，想辦法解決，讓遊客數回升。

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  • 行政院長林全要求部會首長要有獨當一面的能力，經濟部及勞動部要設法與勞資雙方溝通，在業管範圍內解決問題。（記者李立法攝）

    行政院長林全要求部會首長要有獨當一面的能力，經濟部及勞動部要設法與勞資雙方溝通，在業管範圍內解決問題。（記者李立法攝）

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