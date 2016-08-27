蔡英文：新政府會把民主深化的棒子接下來

總統蔡英文表示，二十年前台灣人民完成總統直選；二十年後的今天，新政府會把民主深化的棒子接下來，繼續走下去。（記者廖振輝攝）

2016-08-27 11:53

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統蔡英文今天參加前總統李登輝舉辦的「人民直選總統 台灣民主發展二十周年」研討會，蔡英文致詞時表示，二十年前台灣人民完成總統直選；二十年後的今天，新政府會把民主深化的棒子接下來，繼續走下去，「希望過二十年後來看，我們也立下重要的里程碑。」她有信心，問題可以被一項一項解決，因為她相信執政團隊，更相信台灣人民以及台灣的民主。

李登輝基金會今天舉辦「人民直選總統 台灣民主發展二十周年」研討會，李登輝、蔡英文兩人難得同台，吸引許多民眾與媒體參加。李登輝稍早表示，雖然台灣面臨內部民主制度失靈，外部中國統戰壓迫的危機，但他仍樂觀地預測，台灣民主的威脅並不是致命的，只要我們對民主價值沒有失去信心、民主運作不脫離常軌、法治秩序有效健全起來，二千三百萬人終將把認同台灣視為理所當然。

蔡英文也推崇李登輝在台灣民主化過程中的成就，蔡英文說，二十年前，一九九六年，台灣人民第一次可以用手中選票，直選出國家領導人，總統直選是台灣民主正式發展重要的里程碑，這不是歷史偶然，這是當時很多股社會、政治力量共同努力的結果。台灣人民的百年追求，總算獲得階段性成功，李登輝總統參與了整個過程，他在那場跨時代的選舉中，獲得人民託付，當選首任民選總統，相信「李登輝時代」，這五個字，在台灣的民主化歷史中，有他特殊的意義。

蔡英文也針對各場研討會的主題，分享新政府的做法。包括推動創新產業新政策，蔡說，希望透過政策設計，資金引入產業創新，在新產業成型，舊產業轉型過程中，創造更多更好的就業機會，同時提升薪資，促成合理分配。

在經濟改革之外，蔡英文說，政府同時也在進行政治改革工程，「一個因為歷史議題，而出現嚴重分歧的社會，是不可能團結、也不可能共同攜手前進的。」

蔡英文說，520以來，確實遇到許多突如其來的危機事件。這些危機有的是純粹的意外，有些則是這個國家結構性的缺陷。 不過她有信心，這些問題都可以一項一項地被解決。這不只是因為，她相信現在執政團隊的能力，她更相信台灣人民以及台灣的民主。

以下是蔡英文演說全文：

很高興也很榮幸，能夠在李登輝基金會的邀請下，到這裡跟大家一起，分享臺灣民主發展過去的成就，以及未來我們要努力的方向。

今天研討會的主題是「人民直選總統暨臺灣民主發展二十週年」。二十年前，也就是1996年，那是臺灣人民第一次，可以用手中的選票，一票一票，直選出國家的領導人。

總統直選，是臺灣民主政治發展重要的里程碑。這並不是歷史的偶然，而是當時很多股社會和政治力量共同努力的成果。臺灣人民的百年追求，總算獲得了階段性的成功。

而李前總統參與了整個過程，他更在那場劃時代的選舉中，獲得人民的託付，當選為首位民選總統。

我相信，李登輝時代，這五個字在臺灣民主化的歷史當中，有其特殊的意義。

當然，我今天來，不是只是談過去，我知道這兩天，主辦單位安排了幾個討論的主題。在接下來的時間裡，我願意針對研討會的主題，跟現場的來賓來分享新政府的看法和做法。

跟二十年前相比，我們所處的這個時代，是一個公民社會更加蓬勃發展、百花齊放的時代。

多元和參與，是新時代民主社會的特色。政治部門在推動政策時，確實要花更多的力氣，在不同層面的溝通工作上。

因為，社會多元的聲音，不再只被政黨代表，或是只能透過主流媒體來發聲。在新的時代中，人民有更多的管道可以表達意見，參與的形式也更加直接。

政府不能只是依照自己的想法來做事情，也必須在施政的過程中，釐清各方的爭議點，並且透過民主的程序，做好詳盡的溝通，然後，考量社會整體的利益，做出決策。這就是這三個月多以來，新政府不斷努力的事情。

所以，我們並不害怕爭議。事實上，爭議可以幫助我們面對問題的核心。

就像過去這段時間，所發生的爭議事件，雖然討論的焦點不同，但是都指向一個共同的根源，也就是來自於經濟環境的惡化。

不管是工作機會外流、薪資停滯、貧富差距擴大，我們必須承認，這些都是這個國家的現實。

因此，我們正在推動產業創新的新政策，不只是一個促進經濟成長的方法，也是一個健全社會發展的策略。

未來臺灣的經濟發展，應該轉型為重視創新、就業、分配的經濟發展新模式。除了GDP這類的傳統指標之外，我們更應該考慮到「產業生產力有沒有提昇」、「優質的就業有沒有增加」、「實質所得是不是提高」、以及「社會資源是不是公平分配」等等議題。

這些都是要同步改善的面向。而我們，已經在著手進行。包括五大產業創新研發計畫、投資環境的改善、資本市場的優化等等，都是新政府的重點工作。

我們希望透過政策設計，把資金引進到產業創新，在新產業成形，或是舊產業升級轉型的過程中，創造出更多、更好的就業機會，同時，也就能提昇薪資、促成合理的分配。

一邊是經濟與社會的革新，另外一方面，我們同時也在進行政治改革的工程。其中一個關鍵的環節，就是轉型正義的工作。

一個因為歷史議題，而出現嚴重分歧的社會，是不可能團結、也不可能共同攜手前進。

我們將會展開歷史的調查工作，回顧過去的威權歷史，重建受難者的經驗。並且，透過廣泛的反省和對話，讓國家社會走向和解。

轉型正義的工作，可以幫助臺灣的政治，跳脫出情緒化的惡鬥，回歸理性的政策對話。這是臺灣的民主化，還沒有走完的最後一哩路。

同時，針對原住民族在歷史上，或在當代，所遭受到的不公平待遇，我們也很積極在推動平反。我除了代表政府，向原住民族道歉，我們也會透過政策的改善，來保障族人的權益。

二十年前，臺灣人民完成了首次的總統直選。二十年前，那時候才剛開始，用「原住民」取代「山胞」，成為普遍的稱呼。

二十年後的今天，我們有不同的任務。新政府會把民主深化的棒子接下來，繼續走下去。我希望再過二十年回頭來看的時候，我們也立下了重要的里程碑。

520以來，我們確實遇到許多突如其來的危機事件。這些危機有的是純粹的意外，有些，則是這個國家結構性的缺陷。

不過，我有信心，這些問題都可以一項一項地被解決。這不只是因為，我相信現在執政團隊的能力，我更相信臺灣人民以及臺灣的民主。

臺灣人是民主人，臺灣人是自由人，過去我們如何克服挑戰，現在我們就用同樣的方式開創未來。最後，我謹祝這次的研討會順利成功。

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