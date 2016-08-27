不能怕爭議 蔡英文：藉此面對問題核心
2016-08-27 11:31
〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今日出席由前總統李登輝舉辦的「人民直選總統 台灣民主發展二十周年」研討會，她在致詞時強調，執政者不能只靠著自己的想法來做事，而且不能害怕爭議，因為爭議可以協助政府面對問題。
蔡英文指出，在台灣民主化歷史上，李登輝時代占有著重要地位，到了現在的台灣公民社會更是百家爭鳴，所以政府必須要花更多時間做溝通，任何決策都必須考慮到大眾整體利益，這些都是新政府上任以來在做的事情。
蔡英文認為，政府不能擔心有爭議，畢竟爭議讓「我們面對問題核心」，舉例來說貧富差距擴大、薪資停滯等狀況，都呈現出經濟環境不佳的現實，所以政府才能針對這個問題，研擬出促進經濟成長的政策。
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