| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台灣之光！我勇奪國際地科奧林匹亞十連霸
 首頁 > 政治

不能怕爭議 蔡英文：藉此面對問題核心

2016-08-27  11:31

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今日出席由前總統李登輝舉辦的「人民直選總統 台灣民主發展二十周年」研討會，她在致詞時強調，執政者不能只靠著自己的想法來做事，而且不能害怕爭議，因為爭議可以協助政府面對問題。

蔡英文指出，在台灣民主化歷史上，李登輝時代占有著重要地位，到了現在的台灣公民社會更是百家爭鳴，所以政府必須要花更多時間做溝通，任何決策都必須考慮到大眾整體利益，這些都是新政府上任以來在做的事情。

蔡英文認為，政府不能擔心有爭議，畢竟爭議讓「我們面對問題核心」，舉例來說貧富差距擴大、薪資停滯等狀況，都呈現出經濟環境不佳的現實，所以政府才能針對這個問題，研擬出促進經濟成長的政策。

相關影音

廣告
  • 蔡英文總統與前總統李登輝同台出席「人民直選總統暨台灣民主發展20周年」研討會。（記者廖振輝攝）

    蔡英文總統與前總統李登輝同台出席「人民直選總統暨台灣民主發展20周年」研討會。（記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 小英 新政府 李登輝 蔡英文
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
烤雞枕頭PIZZA
超可愛‧貓肉球甜湯
變身烘豆達人
鐵衣架妙用多
轉寄

標題：不能怕爭議 蔡英文：藉此面對問題核心


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月27日‧星期六‧丙申年七月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.