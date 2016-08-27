花蓮市長補選結果今出爐 魏嘉賢牽愛妻投票

2016-08-27 11:02

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮市長補選今天投票，選舉結果預計將於晚間出爐，國民黨籍候選人魏嘉賢今早8時許，甜蜜牽著妻子吳韻晨的手，共赴花蓮市鑄強國小投下神聖一票；魏嘉賢說，昨晚興奮到睡不著，投完票後感覺「很踏實」，不管結果如何都會繼續為鄉親打拚！

魏嘉賢說，花蓮今天天氣好，相信投票率應該會不錯，昨晚選前之夜結束後，迄今情緒都還是相當興奮，可能是「腎上腺素」上升，加上妻子「愛的真諦」，心中一直充滿正向能量，投完票後還是要回歸民代身分，先為鄉親服務。

他說，今天下午4時過後，將到競選總部與民眾一起等待開票結果，不論勝負如何都會繼續努力，化作自己向前進的力量，目前最想念女兒，晚一點將把她從岳父家接回來，好好陪陪她。