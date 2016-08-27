李登輝：台灣終將走向正常化國家

蔡英文總統與前總統李登輝同台出席「人民直選總統暨台灣民主發展20周年」研討會。（記者廖振輝攝）

2016-08-27 10:39

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前總統李登輝今天舉辦「人民直選總統 台灣民主發展二十周年」研討會，總統蔡英文也出席力挺。李登輝於致詞時表示，雖然台灣面臨內部民主制度失靈，外部中國統戰壓迫的危機，但他仍樂觀地預測，台灣民主的威脅並不是致命的，只要我們對民主價值沒有失去信心、民主運作不脫離常軌、法治秩序有效健全起來，二千三百萬人終將把認同台灣視為理所當然。屆時，民主台灣將以更堅定的步伐，走向正常化國家的目標，最後成為一個完全的民主國家。

高齡九十四歲李登輝今天在隨行人員攙扶下，走上講台進行演講，以下為致詞全文：

蔡總統（英文）、研討會總召集人杜前部長（正勝），監察院張院長（博雅），立法院民進黨柯總召（建銘）、交通部賀陳部長（旦）、外交部吳次長（志中），各位學者專家，各位來賓，大家早安，大家好：

登輝今天很高興，看到大家來參加，基金會所舉辦的「人民直選總統暨台灣民主發展二十週年」研討會活動，登輝在此向各位，表達感謝之意，並要以「不斷追尋台灣願景」為題，與大家分享對國家的責任與期許。

大家都知道，台灣歷經荷蘭、西班牙、明鄭、清朝、日治、國民黨政府等六個外來政權，都不曾獲得台灣人民同意下就逕行統治，直至一九九六年人民可直選總統，主權在民就此劃下分水嶺。

今年，二○一六年，欣見台灣第三次政黨輪替；但每次的輪替經驗顯示，台灣並沒有真正穩定的政治形勢，非常令大家感到憂心忡忡。登輝曾在二ＯＯ二年六月，發表《台灣二十一世紀國家總目標》，從政治、外交、經濟、教育文化、科技、環保及中國威脅等面向，提出台灣國家主張，樹立國人精神標竿，用以積極面對新世紀的挑戰。

台灣這幾年，在憲政、財政、經濟等各方面，遭逢巨大瓶頸；國家進出口貿易持續低迷，外資投資台灣意願低落，少數財團壟斷多數財富資源，所得貧富差距擴大，受薪階級普遍低薪化，收入永遠追不到昂貴的的房價與物價，導致民眾相對剝奪感提高。

同時，我們也看到，公民社會發揮不可忽視的力量，使我國的民主政治日趨成熟。然而另一方面，國內、國外的政經條件與社會思想，從一九九六年到今天，這二十年來產生很大的改變，台灣正面臨新一波的嚴峻挑戰。

回想一九九○年時的「野百合學運」活動，當時登輝雖身為學生所批判的「權力頂端」，但我認為這些學生是富有愛國心、滿腔熱情理想的年輕人，並嚴令情治單位「絕對不可傷害學生。」而三月的夜晚還是很寒冷，因為擔心學生在冷天靜坐顫抖，讓我感到心疼，徹夜難眠。

三月二十號我承諾學生所訴求的，召開國是會議，並同意與學生代表對話。隔天，在總統府從早上等到晚上八點，五十三位學生代表來了，我仔細聽完他們的話，承諾加速民主化。三月二十三日一早，學生撤離了。

台灣自一九八七年陸續完成解除戒嚴，開放集會結社、黨禁報禁，九○年代歷經一連串民主化改革過程，終止戡亂時期、國會全面改選、總統直接民選、政黨輪替政權和平轉移等，台灣成為亞洲民主轉型最成功的典範，這是第一次民主改革的成果。

但遺憾的是，台灣雖然已經實施民主制度多年，但是許多人還存有威權的心態，當這些人掌握了政府、權力之後，就會表現出「贏者全拿」的心態，完全忽視其他人的意見，也不重視不同地區、不同團體的權益。政治人物常常只喊空口號，沒能力處理國事，更忽略地方發展落後，所得分配不均，以及各種不公不義的問題。人民則對民主失去信心，甚至連維護民主的意願也在流失。

雖然台灣面臨內部民主制度失靈，外部中國統戰壓迫的危機，但我仍要樂觀地預測，台灣民主的威脅並不是致命的，只要我們對民主價值沒有失去信心，只要我們的民主運作不脫離常軌，只要我們的法治秩序有效健全起來，二千三百萬人終將把認同台灣視為理所當然。屆時，民主台灣將以更堅定的步伐，走向正常化國家的目標，最後成為一個完全的民主國家。

現在正是所有二千三百萬人超越過去的恩怨，攜手共創新時局的時候。未來四年或八年是關鍵的年代，也是研討會主要關切的焦點，這次共有五大主題：「公民力量與國家認同」、「經濟前瞻與財稅改革」、「憲政改革、轉型正義與民主鞏固」、「兩岸關係、區域和平與國際參與」、「人才培育與文化創新」。活動僅有短短二天，但討論的議題，都是切合台灣內外所需。期許研討會政策建議，能獲得迴響與關注，影響力可與一九九○年的國是會議、一九九六年的國家發展會議相比擬。

台灣，這個蒙受上帝寵愛的美麗小國，為了讓民主台灣能夠永續存在，我們一定要不屈不撓地向前邁進，不斷追尋台灣願景，以協助新領導者、新政府「脫古改新」。再次感謝大家參與，謝謝大家、謝謝！

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