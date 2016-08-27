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首度回應民調下滑 林全：虛心檢討

2016-08-27  11:18

〔即時新聞／綜合報導〕新政府上任百日，智庫近日公布最新民調，蔡政府滿意度不到五成。行政院長林全今（27日）在屏東受訪，表示會虛心檢討。

林全說，中客不論團客或散客，都對台灣觀光有幫助都很歡迎。過去一段時間，團客減少比較明顯，對旅遊業，尤其是承包團客的業者衝擊較大，希望在現有情況下增加方案，增加中客來台的意願，對他們的狀況多一些幫助。

關於勞資爭議，林全表示，府院都是一體，現在經濟部、勞動部分別跟對勞資雙方作溝通，如果在促成協議過程中間，需要行政院幫忙作協調，一定會協助。

林全期許說，各部會首長要有獨當一面的能力，希望他們在業務範圍內充分把問題解決。尤其基本工資審查馬上就要開始，希望能在勞資雙方都有共識情形下順利進行。

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  • 行政院長林全。（資料照，記者黃佩君攝）

    行政院長林全。（資料照，記者黃佩君攝）

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相關關鍵字： 中客 勞資爭議 台灣智庫民調 旅遊 林全 民調 行政院
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