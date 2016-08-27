周美青是「兆豐門神」？ 金溥聰：憑空虛構

2016-08-27 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕前總統夫人周美青曾在兆豐金任職，因兆豐銀紐約分行涉洗錢遭美國重罰，讓她被外界質疑為「兆豐門神」，前國家安全會議秘書長金溥聰今（26）日在節目上表示，完全是憑空虛構，希望新政府能查清楚。

信傳媒董事長謝金河日前針對兆豐金一案指出，前總統夫人周美青曾於兆豐金任職，格外敏感，必須早日釐清真相，外界解讀謝暗指周美青是「兆豐門神」，引發國民黨人士強烈反彈，謝金河之後則提出解釋，他「絕對沒有一絲指涉前第一夫人涉及洗錢情事」，重點是要民進黨政府把整個案子攤在陽光下。

金溥聰今晚間於TVBS政論節目「少康戰情室」上指出，周美青是「兆豐門神」的說法完全是憑空虛構，洗錢一定有匯款紀錄，不可能沒有匯錢紀錄，這麼嚴厲的指控，萬一事情水落石出，這些傷人名節的指控都不存在，是否欠周美青一個道歉。

針對有人質疑兆豐案是國民黨在執政時的國庫通黨庫，金溥聰則反問證據在哪，要求不要用這種在野黨質詢方式，並強調只有新政府有能力釋疑，如果國庫通黨庫，一定查得出來。