「新台灣國策智庫」爭奪戰 扁系高志鵬有望接棒

2016-08-26 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕獨派大老辜寬敏創立的「新台灣國策智庫」日前已宣布，將在本月底正式暫停運作，辜寬敏曾公開表示，希望時代力量黨主席黃國昌能接手，而有消息指出，凱達格蘭基金會董事長高志鵬有可能承接辜寬敏創立的智庫。

《風傳媒》報導，據消息透露，前總統陳水扁弟子，現任凱達格蘭基金會董事長高志鵬，日前才曾就智庫事宜，當面拜訪辜寬敏，但高志鵬對凱達格蘭基金會能承接智庫一事非常低調，僅表示目前還未敲定，一切以辜寬敏說法為準。

辜寬敏於2010年創立「新台灣國策智庫」，雖然過去對總統蔡英文頗有批評，不過「新台灣國策智庫」確實替目前蔡英文目前執政貢獻不少人才。除了集結不少陳水扁朝前政務官、民進黨學者，當時智庫以公司形式登記，還頗引人矚目。

知情者坦言，陳水扁人馬接下智庫大勢應該底定，如無意外，日前才發生撤換校長爭議的凱達格蘭學校還有陳水扁辦公室，也已規劃要從目前和本土社團「北社」合署辦公的青島東路現址，搬到租約到明年四月的北市民權東路上「新台灣國策智庫」現址，而辜寬敏目前位於智庫現址的「台灣和平基金會」，則將搬離，智庫目前員工也都不留用，智庫一切運作由新團隊決定，但仍將尊辜寬敏為創辦人。