國民黨喊話 盼民進黨把人民利益擺在第一位！

2016-08-26 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國國民黨今（26）日晚間透過臉書向執政黨喊話，「民進黨政府，請把人民的利益擺在第一位！」

國民黨表示，黨產歸零聯盟執行長羅承宗獲邀出任「不當黨產處理委員會委員」，但卻遭到揭露曾在2010年違反著作權法，遭到法院判刑。

國民黨指出，像羅這樣「重製他人資料庫」、侵占他人智慧財產，知法犯法卻不以為意的人，卻能擔任「不當黨產處理委員會」委員，可見民進黨心中除了打垮國民黨外，根本沒想實現什麼「正義」！

他們認為，羅長期擔任黨產歸零聯盟執行長，對想要打垮國民黨的民進黨來說，相當的政治正確。只是，當民進黨政府上台以來的諸多人事任命，都不是出自於選賢與能，而是考量政治正確的時候，人民要怎樣期待這個政府可以帶領我們走出對立與困境呢？

「當一個執政黨，不擇手段只為了打垮對手，我們還能期待他們為國舉才，還能期望他們為人民帶來幸福嗎？」國民黨表示，當今的台灣社會，還有許多問題等待去解決，大家需要的是最有能力解決問題的人才，而非最能配合執政黨，將鬥爭擺在第一位的官員。

國民黨表示，若民進黨在各地、各領域的用人標準，仍以政治鬥爭為優先，他們很擔心從地方到中央，將陷入毫無止盡的虛耗與空轉，喪失競爭力。

國民黨說：「拒絕政治任命，請民進黨政府，以人民利益為念，多多考慮人民關心的事！」

對於國民黨這番言論，PTT網友紛紛表示，「國民黨沒有資格說這句話」、「只有我覺得這句話很好笑嗎」、「清黨產和國民黨倒，就是把人民利益放第一了」、「裝睡的人永遠叫不起，還會說夢話」。