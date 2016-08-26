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張美慧選前之夜 市區金三角熱鬧遊行

花蓮市長補選明天投票，民進黨提名候選人張美慧今晚舉行選前之夜。（記者王錦義攝）

2016-08-26  21:51

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市長補選明天投票，民進黨提名候選人張美慧今晚舉行選前之夜，2000多人上街在市區金三角遊行，但有黑衣人拿著「還我蘇花改、智慧圖書館」、「我們不是二等公民」等牌子在遊行隊伍旁抗議，花蓮警方擔心發生衝突，用人牆阻隔，所幸張的隊伍保持理性平安通過，沒有發生衝突。

花蓮市選舉重頭戲，各陣營候選人在選前一晚都會集結支持者，在花蓮最熱鬧的中正、中華圍成的三角形街道遊行，由於雙方陣營很容易在路上相遇，所以歷年比較的除了人氣，連喇叭、道具等也是要拚出輸贏，花蓮警方擔心雙方支持者擦槍走火，都會在交會點派駐大量的警力組成人牆，由於這次藍綠選情相當緊繃，這次警方特別加強阻隔，連鎮暴盾牌、高空攔截網都準備在一旁。

張美慧相當感性的說：「田智宣一直在她旁邊、一直在天上看顧大家」公所有人看到她都會問：「為什麼優秀的主管要被降調？她們現在覺得好孤單」張美慧講到這裡一度哽咽、拭淚，她為降調的員工抱不平說：「這就是政治操弄」田智宣在天上，不會樂見公所員工被這樣的糟蹋，拜託所有人、所有肯定田智宣施政的市民，努力團結，讓田智宣清流、勤政、善良、正直的精神延續下去。

立委蕭美琴說，相當優秀的田智宣提早離開了大家，在地方上還有很多的工作要繼續完成，她在中央會繼續為地方來發聲、爭取，張美慧在市公所會像田智宣一樣，一步一腳印，不分族群、不分黨派來照顧大家，在這次選戰，張美慧非常堅強、勇敢，意志堅定的，張美慧的努力讓她感動，讓她對花蓮鄉親更有信心，希望大家一起攜手加油，向前走，把田智宣的任期做完。

花蓮市長補選明天投票，民進黨提名候選人張美慧今晚舉行選前之夜遊行，有黑衣人在旁舉牌抗議。（記者王錦義攝）

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相關關鍵字： 蕭美琴 張美慧 抗議 田智宣 舉牌 花蓮市長補選 選前之夜 黑衣人
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