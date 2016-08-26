爭議過大 財部網路賣酒政策喊卡

2016-08-26 21:17

［記者吳佳蓉／台北報導］財政部年初力推網路賣酒，修正草案已經行政院審議通過、送入立法院修法，看似上路勢在必行。但今日財政部官員坦言，因爭議過大，多方意見無法交集，該案7月22日已從立院撤案，也確定不會列入財部下會期優先草案，本會期不再修法闖關；網路賣酒政策實質喊卡。

前行政院長毛治國於去年底於任內，拍板開放網路賣酒，擬定「菸酒管理法」部分條文修正草案。官員表示，網路賣酒為爭議議題，當時多次與業者、民間團體開座談會溝通，並擬訂嚴格的配套措施，包括網路賣酒業者須經縣市主管機關核准登記，民眾購買時須表明姓名、生日及身分證字號，付款方式限以信用卡或電子支付機構付款等，最終草案也送行政院審議通過。

官員表示，但董氏基金會在內的反菸酒、反家暴等社會團體，依舊大力反對，正反雙方觀點幾乎沒交集，無法達成共識。考量爭議過大，修正草案已於7月22日自立法院撤案，財部下會期也不會再提案，待社會就該議題取得共識前，政策暫時喊卡。

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