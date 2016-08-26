萬榮鄉長補選現金買票！ 前村長遭聲押
〔記者花孟璟、王錦義／花蓮報導〕萬榮鄉長補選倒數最後幾個小時，檢警調全力查賄，今天查出2件賄選案！其中，1名鄭姓前村長以1票2000元至3000元代價，替張姓鄉長候選人向選民買票，由於還有證人未到案，檢方擔心鄭姓前村長有串供之虞，晚間向花蓮地院聲請羈押禁見。
花蓮地檢署主任檢察官許建榮說，2件都是現金買票，其中鄭姓前村長買票案，駐區檢察官林承翰據報，偕同檢察官林敬展、陳靜誼共同指揮花蓮縣警察局鳳林分局偵查員、法務部調查局花蓮縣調查站、調查局東部機動組調查官，在昨天下午、今天上午分批傳喚收受賄款的楊姓選民共5人到案，並於昨天深夜拘提張姓候選人樁腳鄭姓前村長到案。
面對檢察官偵訊，楊姓等5位村民坦承，收到村長給的現金，每票2000元至3000元不等，且需投票支持張姓候選人當選鄉長，而5人也當場繳出9000元賄款。
鄭姓前村長今天下午被拘提到花蓮地檢署複訊，並坦承是在今年7、8月向楊姓等7人買票。檢方認為，鄭涉嫌違反公職人員選罷法第99條第1項「於有投票權之人，行求、期約、交付賄賂罪嫌」。
由於還有證人尚未到案，檢方認為鄭姓前村長有串證之虞，晚間向花蓮地方法院聲請羈押禁見。
另外，萬榮鄉西林村今天上午也有3名村民被調查局查獲收受買票現金，目前偵訊仍進行中尚未明朗，檢警正努力突破心防。許建榮說，目前所知，2件買票案的「事主」分屬不同候選人陣營。
山地鄉萬榮鄉長補選共有6候選人，都同屬國民黨系統，其中除了前鄉長徐金生之妻林秀花以無黨籍參選之外，其餘都國民黨籍。依花蓮縣選委會公告的選舉人人數，6個村總計4911人有投票權，如以投票率7成計算，約有3400票，由於選情激烈，估計約600票至700票就過當選門檻！
雖然本月3日鄉長補選號次抽籤，花蓮地檢署還由檢察長率檢警調舉辦大動作的反賄選大遊行及座談，6名候選人都有出席、簽署反賄選聲明書，但是，臨到選前，萬榮鄉仍然是賄選滿天飛。
外傳有候選人因「財力雄厚」，已經「買到1000票，估計實際投票可有700票，已過當選門檻」；也有其他早已布局的候選人只好臨時「加買」，讓部份「財力比較差」的候選人相當緊張，由於鄉下選舉沒有所謂的「選前之夜」，讓最後一夜的部落更是「氣氛詭異」，就怕最後又有人要「加碼」翻盤！
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 上學被圍毆想自殺...天才唐鳳活出自我 1人辯倒全場
- 我堅持「國機國造」 義教練機降價近2百億求售
- 王婉拒掌海基會 府另從經貿領域覓才
- 蔡英文視察漢光演習戴鋼盔 退役少將：以身作則
- 被影射涉兆豐銀案 金溥聰：綠營執政了還用在野黨方式
- 東京奧運以「台灣」出戰？ 日網站連署人數破7成
- 林志玲終於硬起來了！ 9字嗆爆陳冠希
- 火燒台灣民政府被起訴 前議員李承龍10萬元交保
- 新北三峽工廠大火 延燒兩旁民宅灌救中
- 屏東崇仁新村緩拆 市府允爭取保留
- LuLu圓夢個唱 第3首歌就落淚
- 「Follow me to」超進化 18禁版本讓人大飽眼福
- 全聯集點戰 業績成長上看2成
- 司法院正副院長 總統今提名許宗力蔡炯燉
- 婦人譙北一女未讓座 家長會暫緩提告
- 他尊重自己的職業！ 美國水管工人這張照片爆紅
- 身障機車停車優惠 計次免費
- 好貴！美國新冠軍火腿 要價1900萬
- 區間震盪 新台幣中午暫收31.668元
- 澳洲礦工發財了！ 挖到價值600萬的巨大金塊
- 聯準會主席演說前夕 歐股同步收黑
- 8旬嬤同班同學 回國小憶童年
- 大樂透、今彩539開獎囉！
- 新住民大陸配偶 成就知名陶藝家
- 徐匯中學YouBike站 民怨變「車庫」
- 酒駕男心虛拒檢 未戴安全帽犁田受傷
- 新竹市風箏節明登場 市府公布交通疏導措施
- 演唱會前爆血 Lulu表演結束送急診
- 民雄大士爺火化升天 文化祭最高潮
- 讓座風波延燒 李婦糕餅店被惡搞成「養雞場」
- 滾水淋同性情侶 卡車司機坐牢40年
- 大家談
- 中職》8月打擊手感火燙 林益全化身打點製造機
- 對警懷恨在心？男向派出所狂寄黑函
- 北一女學生哭整晚情緒不穩 家長會暫緩提告
- 北市動物園新成員 黑頸天鵝模樣特別
- 叩警嗆抓不到 蠢被套話
- 砍公嬤203刀致死 毒蟲自首獲大伯諒解判無期定讞
- 決戰花蓮市長 藍綠車拚到今夜
- 男遭鈍器重擊亡 同住友人涉重嫌
- 竹縣》文化列車啟動 26場展演下鄉
- 自由開講》長照2.0即將上路，中央須做好因地制宜
- 確定了！ 李紀珠出任新光金控總經理
- 三鶯線3申訴案 估9月決議
- 黃金海岸埋建築廢棄物傷人 議員要求市府清除究責
標題：萬榮鄉長補選現金買票！ 前村長遭聲押
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email