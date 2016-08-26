萬榮鄉長補選現金買票！ 前村長遭聲押

2016-08-26 21:34

〔記者花孟璟、王錦義／花蓮報導〕萬榮鄉長補選倒數最後幾個小時，檢警調全力查賄，今天查出2件賄選案！其中，1名鄭姓前村長以1票2000元至3000元代價，替張姓鄉長候選人向選民買票，由於還有證人未到案，檢方擔心鄭姓前村長有串供之虞，晚間向花蓮地院聲請羈押禁見。

花蓮地檢署主任檢察官許建榮說，2件都是現金買票，其中鄭姓前村長買票案，駐區檢察官林承翰據報，偕同檢察官林敬展、陳靜誼共同指揮花蓮縣警察局鳳林分局偵查員、法務部調查局花蓮縣調查站、調查局東部機動組調查官，在昨天下午、今天上午分批傳喚收受賄款的楊姓選民共5人到案，並於昨天深夜拘提張姓候選人樁腳鄭姓前村長到案。

面對檢察官偵訊，楊姓等5位村民坦承，收到村長給的現金，每票2000元至3000元不等，且需投票支持張姓候選人當選鄉長，而5人也當場繳出9000元賄款。

鄭姓前村長今天下午被拘提到花蓮地檢署複訊，並坦承是在今年7、8月向楊姓等7人買票。檢方認為，鄭涉嫌違反公職人員選罷法第99條第1項「於有投票權之人，行求、期約、交付賄賂罪嫌」。

由於還有證人尚未到案，檢方認為鄭姓前村長有串證之虞，晚間向花蓮地方法院聲請羈押禁見。

另外，萬榮鄉西林村今天上午也有3名村民被調查局查獲收受買票現金，目前偵訊仍進行中尚未明朗，檢警正努力突破心防。許建榮說，目前所知，2件買票案的「事主」分屬不同候選人陣營。

山地鄉萬榮鄉長補選共有6候選人，都同屬國民黨系統，其中除了前鄉長徐金生之妻林秀花以無黨籍參選之外，其餘都國民黨籍。依花蓮縣選委會公告的選舉人人數，6個村總計4911人有投票權，如以投票率7成計算，約有3400票，由於選情激烈，估計約600票至700票就過當選門檻！

雖然本月3日鄉長補選號次抽籤，花蓮地檢署還由檢察長率檢警調舉辦大動作的反賄選大遊行及座談，6名候選人都有出席、簽署反賄選聲明書，但是，臨到選前，萬榮鄉仍然是賄選滿天飛。

外傳有候選人因「財力雄厚」，已經「買到1000票，估計實際投票可有700票，已過當選門檻」；也有其他早已布局的候選人只好臨時「加買」，讓部份「財力比較差」的候選人相當緊張，由於鄉下選舉沒有所謂的「選前之夜」，讓最後一夜的部落更是「氣氛詭異」，就怕最後又有人要「加碼」翻盤！