許宗力若「再任」掌司法院 黃國昌：看不出有違憲
2016-08-26 21:38
〔即時新聞／綜合報導〕總統府將正式提名前大法官許宗力任職司法院，外界質疑許宗力「再任」可能違憲，時代力量立委黃國昌今（26）日受訪時表示，看不出來有違憲的問題。
綜合媒體報導，黃國昌指出，《憲法》增修條文第5條第2項明確規定，大法官不得「連任」，但沒有禁止「再任」，當初修憲時也有討論，與德國聯邦憲法法院的同時禁止連任、再任，是不同的規範方式。
黃國昌提到，過去曾引發爭議的是前大法官楊仁壽，他在2006年時卸任大法官去當公懲會主委後，當時大法官的空缺沒有被填滿，楊仁壽後來又要回任大法官，才會有連任的爭議。
黃國昌表示，有些國家禁止大法官連任，是擔心大法官在任內所做的解釋，會考慮到自己可不可以連任，因此盼能保持大法官獨立性，才在憲法增修條文中明確禁止連任。而總統蔡英文尚未正式發布咨文，未來若是由許宗力出任，依照目前《憲法》增修條文，以及過去學者的討論，似乎看不出來有違憲的問題。
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