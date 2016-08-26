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最新「小英執政百日民調」 成績略勝馬前總統

2016-08-26  20:12

〔即時新聞／綜合報導〕《遠見雜誌》最新「小英新政府執政百日民調」結果出爐，其中總統蔡英文滿意度44.4%，行政院長林全滿意度39.2%；執政百日內閣滿意度由央行總裁彭淮南奪冠，文化部長鄭麗君居次。雖然比起大選時56.1%得票率來得低，但是跟2008年的百日民調比起來，還算是略勝前總統馬英九。

根據《遠見雜誌》最新民調顯示，小英總統執政百日滿意度44.4%、不滿意度36.2%，比起當年馬總統36.4%滿意、41%不滿意的成績稍好一點；但是行政院長林全的滿意度則是邁入死亡交叉，滿意度只有39.2%、不滿意度42.2%。

閣員滿意度方面，最得人心的是央行總裁彭淮南，滿意度高達86.1%；第2名的是文化部長鄭麗君，滿意度71.2%，排名第3的是環保署長李應元，滿意度也有63.7%。而這次民調中滿意度最低的官員則是近日來大小風波不斷的國防部長馮世寬，不滿意度66.1%、滿意度僅26.9%；另一位不得民心的閣員則是交通部長賀陳旦，滿意度僅31.6%、不滿意度高達60.4%。

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  • 《遠見雜誌》最新「小英新政府執政百日民調」指出，雖然比起大選時有所下降，但是跟2008年的百日民調比起來，還算是略勝前總統馬英九。（資料照，記者方賓照攝）

    《遠見雜誌》最新「小英新政府執政百日民調」指出，雖然比起大選時有所下降，但是跟2008年的百日民調比起來，還算是略勝前總統馬英九。（資料照，記者方賓照攝）

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相關關鍵字： 彭淮南 李應元 林全 民調 蔡英文 鄭麗君 馬英九
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