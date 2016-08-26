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魏嘉賢選前之夜 洪秀柱「打響」藍軍聲勢

2016-08-26  21:10

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮市長補選明日投票，國民黨把握選前最後一夜，號召千人上街遊行造勢，由黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌及多名黨籍委員，陪同候選人魏嘉賢走上街頭，沿途伴隨磅礡鼓聲，震撼人心，盼能一舉「打響」藍軍聲勢，讓花蓮市重現「藍天！」

花蓮市長補選候選人魏嘉賢，今晚在支持群眾簇擁下，誓師遊行花蓮市鬧區，黨主席洪秀柱傾盡「洪荒之力」力拚催出「藍營鐵票」，並呼籲市民在最關鍵的時刻，一定要團結一致、集中選票，將票投給魏嘉賢。

遊行途中還有民眾站在路旁高舉「還我蘇花改，花蓮人不是二等公民」聯署書，請求洪秀柱、魏嘉賢聯署簽名，盼蔡政府重視花東民眾權益，正視交通對地方產業發展的重要性。

洪秀柱說，面對選情審慎樂觀，但還是要步步為營、嚴陣以待，不到最後一刻絕對不能掉以輕心，並懇託民眾保持團結氣勢直到勝選，國民黨寄予厚望，相信年輕有活力的魏嘉賢，絕對會是市民最好的選擇。

魏嘉賢說，失去中央執政的國民黨必須要團結，更要吸引年輕人才加入，過去自己曾獲得黨提名參選議員，並代表這次力拚花蓮市長補選，就是國民黨提攜花蓮優秀青年人才的證明。

「愛花蓮！」他強調，10年從政一路以最基層的聲音為本，當選後將會帶領市政團隊延續已故市長田智宣未完成的工作，並努力消弭族群及黨派間的對立氛圍，最單純的衝勁和希望，與市民一起攜手讓花蓮市變得更好。

魏嘉賢千人遊行隊伍，今晚還出動「鼓陣」炒熱氣氛、拉抬氣勢，由於鬧區「金三角」道路狹窄，繞行距離不長，警方築起人牆錯開候選人間的隊伍，避免雙方「碰頭」擦出火花，但相聚不到50公尺的街道，還是讓各自擁護者「尬」聲勢、拚人氣，在選前最後一夜相互較勁，懇託市民投下勝利關鍵的一票。

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  • 花蓮市長補選明日投票，國民黨把握選前最後一夜，號召千人上街遊行造勢，由黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌及多名黨籍委員，陪同候選人魏嘉賢走上街頭，沿途伴隨磅礡鼓聲，震撼人心，盼能一舉「打響」藍軍聲勢，讓花蓮市重現「藍天！」（記者王峻祺攝）

    花蓮市長補選明日投票，國民黨把握選前最後一夜，號召千人上街遊行造勢，由黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌及多名黨籍委員，陪同候選人魏嘉賢走上街頭，沿途伴隨磅礡鼓聲，震撼人心，盼能一舉「打響」藍軍聲勢，讓花蓮市重現「藍天！」（記者王峻祺攝）

  • 花蓮市長補選候選人魏嘉賢，今晚在支持群眾簇擁下，誓師遊行花蓮市鬧區，黨主席洪秀柱傾盡「洪荒之力」力拼催出「藍營鐵票」，並呼籲市民在最關鍵的時刻，一定要團結一致、集中選票。（記者王峻祺攝）

    花蓮市長補選候選人魏嘉賢，今晚在支持群眾簇擁下，誓師遊行花蓮市鬧區，黨主席洪秀柱傾盡「洪荒之力」力拼催出「藍營鐵票」，並呼籲市民在最關鍵的時刻，一定要團結一致、集中選票。（記者王峻祺攝）

  • 遊行途中還有民眾站在路旁高舉「還我蘇花改，花蓮人不是二等公民」聯署書，請求洪秀柱、魏嘉賢聯署簽名，盼蔡政府重視花東民眾權益，正視交通對地方產業發展的重要性。 （記者王峻祺攝）

    遊行途中還有民眾站在路旁高舉「還我蘇花改，花蓮人不是二等公民」聯署書，請求洪秀柱、魏嘉賢聯署簽名，盼蔡政府重視花東民眾權益，正視交通對地方產業發展的重要性。 （記者王峻祺攝）

  • 國民黨主席洪秀柱傾盡「洪荒之力」，牽起花蓮市長補選候選人魏嘉賢的手，力拚催出「藍營鐵票」，並呼籲市民在最關鍵的時刻，一定要團結一致、集中選票，將票投給魏嘉賢。 （記者王峻祺攝）

    國民黨主席洪秀柱傾盡「洪荒之力」，牽起花蓮市長補選候選人魏嘉賢的手，力拚催出「藍營鐵票」，並呼籲市民在最關鍵的時刻，一定要團結一致、集中選票，將票投給魏嘉賢。 （記者王峻祺攝）

  • 花蓮市長補選候選人魏嘉賢的選前之夜，由國民黨主席洪秀柱率隊，伴隨磅礡鼓聲，盼能「打響」藍軍聲勢。（記者王峻祺攝）

    花蓮市長補選候選人魏嘉賢的選前之夜，由國民黨主席洪秀柱率隊，伴隨磅礡鼓聲，盼能「打響」藍軍聲勢。（記者王峻祺攝）

  • 花蓮市長補選明日投票，國民黨把握選前最後一夜，號召千人上街遊行造勢，由黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌及多名黨籍委員，陪同候選人魏嘉賢走上街頭。（記者王峻祺攝）

    花蓮市長補選明日投票，國民黨把握選前最後一夜，號召千人上街遊行造勢，由黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌及多名黨籍委員，陪同候選人魏嘉賢走上街頭。（記者王峻祺攝）

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