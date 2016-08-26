來台交換中生大減？ 陸委會：跟去年大致相近

2016-08-26 21:34

〔記者施曉光／台北報導〕針對外傳交換中生大減，行政院陸委會今晚澄清指出，今年1至7月中國研修生來台人數為16528人，與去年人數15362人大致相近，陸委會與教育部會持續關注中生來台就學相關情形。

陸委會表示，我方歡迎中國青年學生來台與我青年學生共同切磋學習，並期盼兩岸共同珍惜並維護多年來交流的成果。

陸委會並強調，中生來台求學，透過兩岸青年學生交流互動，可增進彼此的認識與瞭解，真切體驗台灣社會自由民主多元發展，分享中國發展經驗，有利於兩岸關係的和平與穩定，政府會持續穩健推動中生來台就學與交流，促進兩岸青年互動與友誼。