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來台交換中生大減？ 陸委會：跟去年大致相近

2016-08-26  21:34

〔記者施曉光／台北報導〕針對外傳交換中生大減，行政院陸委會今晚澄清指出，今年1至7月中國研修生來台人數為16528人，與去年人數15362人大致相近，陸委會與教育部會持續關注中生來台就學相關情形。

陸委會表示，我方歡迎中國青年學生來台與我青年學生共同切磋學習，並期盼兩岸共同珍惜並維護多年來交流的成果。

陸委會並強調，中生來台求學，透過兩岸青年學生交流互動，可增進彼此的認識與瞭解，真切體驗台灣社會自由民主多元發展，分享中國發展經驗，有利於兩岸關係的和平與穩定，政府會持續穩健推動中生來台就學與交流，促進兩岸青年互動與友誼。

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  • 針對外傳交換中生大減，行政院陸委會今晚澄清指出，今年1至7月中生來台人數與去年大致相近。圖為陸委會主委張小月。（資料照，記者林良昇攝）

    針對外傳交換中生大減，行政院陸委會今晚澄清指出，今年1至7月中生來台人數與去年大致相近。圖為陸委會主委張小月。（資料照，記者林良昇攝）

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