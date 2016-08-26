年金改革遇反彈 林濁水：重大改革應用多數決

2016-08-26 20:04

〔記者鄭鴻達／台北報導〕總統蔡英文上任後，指示成立年金改革辦公室，引發國民黨及部分軍公教人員不小反彈。對此，前立委林濁水建議新政府，在年金、黨產等重大改革上，因牽涉重大利益重分配，不應用少數人有否決權的共識決，要用多數決才能做出成績。

林濁水今出席台灣民主平台舉辦的《執政百日，到哪裡抓怪？新政府執政百日之檢討》座談會，與台大法律系教授顏厥安、陳昭如、台大國發所教授劉靜怡、中研院法研所副研究員邱文聰等學者，從憲法及憲政體制的角度，探討新政府就任百日來的問題與挑戰。

在談到容易遭受強大阻力的年金、黨產或長照等重大議題改革上，林濁水強調這些議題，雖然並非馬上就能做出成績，且推動起來相當辛苦，但新政府若能在一年內有明確方向、內涵，接著再來明確地實踐，對於蔡英文政府來說，是獲得民眾肯定的大好機會。

林濁水表示，年金改革等牽涉重大利益重分配的議題，非共識決所能處理，這會讓少數人具有否決權，若如此，不當黨產等案就會繼續停留在朝野協商，年金所得替代率太高的問題，是過去公務員與1992年退休立委，所勾結通過的不義法律，為此，銓敘部必須認錯。

林濁水強調，認錯是必要的，蔡英文政府不應繼續保護銓敘部，縱使事過境遷，不再去追究法律責任，但若銓敘部不承認當時錯誤，部分公務員就會繼續用信賴保護原則對抗年金改革，懇切建議總統找回並重新思考核心價值，畢竟重大改革的重點，在於決心。