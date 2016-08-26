經長與工商界密會談七休一 大老收砲火

2016-08-26 21:29

〔記者黃佩君／台北報導〕為解決七休一等勞資爭議，經濟部長李世光今天下午轉戰中油大樓，與工商團體密會三小時，除電電公會外均有代表出席。李世光表示，今討論過程非常融洽，是「良性溝通的開始點」，並未有爆炸性發言；而工商團體也表示並不反對週休二日，但希望七休一特例裁量基準能納入各行業特別需求。李世光也說，勞動部長郭芳煜也有參加一部份會議，經部將會彙整工商團體及勞部意見後，由行政院出面協調。

今會議包括工總、商總、工商協進會，工業協進會、中小企業總會及工業區廠商聯合總會均有代表出席，七大工商團體中僅電電公會因另有事務未出席。會議結束後，包括工總理事長許勝雄、工商協進會理事長林伯豐等人均不願受訪，強調由經長統一發言，工商大老一反常態「收砲火」，顯示雙方露出善意。

李世光會後表示，今天討論過程非常理性融洽，也沒有外界預期爆炸性的現象，而是理性、良性的做了一系列溝通。而各公會理事長也答應考慮與會員討論是否在九月初參加工資協商協議會議，覺得經過今天討論後，「有一定的基礎回去跟所有的會員協商」。

李世光也強調，郭芳煜也有參加部分會議，但提早離席，因此勞動部也有聽取工商團體意見。經濟部彙整工商團體訴求與日前口徑類似，強調工商界並不反對週休二日，但希望能讓企業有因應彈性，一致表達「國定假日應勞工與公務員一致」、「為因應歲修、急單需求與行業特性，建立更具彈性之延長工時」、「七休一特例裁量基準納入各行業需求」等配套。

李世光也說，工商團體表示下一世代有許多新的產業，最大的考量點是產業特性是完全不一樣；因產業主管機關橫跨各部會，工商界陳請行政院出面整合協商。而經濟部絕對會把工商團體的聲音反映給政院，綜整意見後呈報到行政院進行協調，但目前沒有時間表。

而對今移師中油大樓密會原因，經濟部解釋是希望避免抗議衝突發生。李世光說，希望在「簡單的環境下作討論」，因過去幾次曾發生衝突，使會議不能順利進行，他認為需要理性且良性的溝通平台，這也是以此形式規劃會議的重要考量，但「既然已出現在媒體，我們希望大家了解，這不是私底下黑箱的做法」。