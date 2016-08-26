遭金溥聰點名 彭文正怒嗆：你有臉自比曾參？

2016-08-26 19:04

〔即時新聞／綜合報導〕前國安會秘書長金溥聰今（26）日表示，「一對主持政論節目的彭氏夫妻」刻意把飛彈誤射事件與他連在一起，手段根本是曾參殺人。對此，主持人彭文正晚間在臉書隔空回擊：「你有臉自比曾參？」

彭文正說：「金溥聰！北市府八年、總統府八年，『馬氏夫妻』做了多少見不得人的事？你有臉自比曾參？」

金溥聰今日表示，「彭氏夫婦」刻意要把飛彈誤射事件與他連在一起，要導向是他在故意製造兩岸衝突事件，手法根本是「曾參殺人」。