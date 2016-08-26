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黨產委員羅承宗曾遭判刑 國民黨：立即免職

2016-08-26  19:34

〔記者施曉光／台北報導〕針對內定行政院不當黨產處理委員會委員羅承宗遭起底曾因侵權被判刑，國民黨文傳會主委周志偉今日表示，整份黨產委員會的名單，因為綠油油已先天不中立不獨立在先，後又因羅承宗曾重製他人資料庫、違反著作權法遭判刑而荒腔走板在後，更加證明黨產委員會的爭議性，像羅承宗這樣的不及格人選，不應擔任黨產委員會委員，行政院應立即取消其職務。

周志偉指出，依據黨產條例第二十一條第四款及第五款規定，若黨產委員會的委員有「違法、廢弛職務或其他失職行為」、「因刑事案件受羈押或經起訴」等情形之一者，應由行政院院長予以免除或解除其職務。

周志偉強調，羅承宗除了是民進黨智庫顧問，也身兼南台科技大學的財經法律研究所副教授，這樣的委員是否真能公平行使職權，令人高度質疑，行政院應立即取消羅承宗的職務，以昭公信以正視聽。

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  • 內定行政院不當黨產處理委員會委員羅承宗，遭起底曾因侵權被判刑，國民黨要求行政院應立即取消其職務。（資料照，記者張嘉明攝）

    內定行政院不當黨產處理委員會委員羅承宗，遭起底曾因侵權被判刑，國民黨要求行政院應立即取消其職務。（資料照，記者張嘉明攝）

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相關關鍵字： 不當黨產處理委員會 免職 國民黨 文傳會主委周志偉 羅承宗 行政院 起底
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