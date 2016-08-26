兆豐案3800億金流 親民黨：政府應給全民交代

2016-08-26 19:16

［記者陳鈺馥／台北報導〕關於兆豐金紐約分行涉及洗錢案，親民黨黨團總召李鴻鈞今日呼籲，政府應速查資金流向，給全民一個交代，並對台灣金融業所有海外分行徹底金檢。

親民黨立委陳怡潔則說，兆豐金涉及洗錢近3800億資金流向，政府須追查清楚外，對於2015年香港金融管理局金檢台灣在香港的銀行，部分分行被認定有「重大瑕疵」，也應該盡速查明，公布相關失職人員懲處名單。

陳表示，台灣長期以來未落實海外分行內控稽核，對洗錢防制、反恐沒有憂患意識，2007年台灣接受「亞太洗錢防制組織」評鑑，當時的11項缺失至今仍未完全改正。

李鴻鈞建議，政府應建立透明、效率的跨國監理平台，即時掌握外國金融監理單位的金融檢查結果，協助銀行做出修正；國內銀行發展海外業務時也應守法。