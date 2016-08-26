談小英百日執政 黃國昌：堅持下去、大力改革

2016-08-26 18:38

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文上任將滿百日，執政表現成為各界焦點。時代力量立委黃國昌今（26）日透過臉書表示，希望蔡英文將期待、批判與建議，都轉化為前進的動力，堅持下去，勇敢大力推動改革。

黃國昌表示，很多人都在討論蔡英文就任100天的民調，他個人的看法是，還有很長的路要走，途中也充滿荊棘，把所有的期待、批判與建議，都轉化為前進的動力。無論是政策還是用人，堅持當初宣示的價值與許下的承諾，勇敢大力推動改革。

「人民會支持的。」黃國昌強調，他們也會在國會繼續努力，推動重要的法案，進行理性的監督，請新政府也繼續加油。