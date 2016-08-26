任黨產處理委員遭控不適任 羅承宗：應回歸專業
2016-08-26 18:55
〔記者蕭婷方／台北報導〕不當黨產處理委員會名單24日出爐，黨產歸零聯盟執行長羅承宗獲邀擔任委員會委員，但遭國民黨批評，羅11年前曾因重製他人資料庫違反著作權法，被法院判刑。羅承宗今日鄭重聲明，並無要刻意隱瞞，且此事與專業並無衝突，期待仍能以專業清查黨產。
現任為南台科技大學財經法律研究所助理教授的羅承宗，曾任扁政府時期清查黨產小組成員，自2006年開始研究重心轉往研究國民黨相關政治經濟體制，此次不當黨產處理委員會組成，就為借重他的專才。
現遭到國民黨指控，羅曾因剽竊，遭判有期徒刑6月定讞、得易科罰金；並指，依照不當黨產處理條例第廿一條，羅有「前科」，並不適任，要求委員會撤換其職務。
對此不當黨產處理委員會主委顧立雄接受媒體訪問時則表示，侵權案已經是多年前的往事了，和不當黨產處理委員會的工作沒有衝突，「不會更動人事案」。且依一般法律解釋，應於「所屬職務任內」有違法、失職行為才應免除或解除其職務。
羅承宗事後也澄清，並非要刻意隱瞞該案，從這件案子中自己對法律也有新的理解，希望能回歸專業、貢獻所長，「現在反而很輕鬆看待」。
至於不當黨產處理委員會下一步處理重點？羅承宗表示，政府公文僅保存15年，現最重要的是把馬政府執政時期公文「撈出來」，整理、更新國民黨黨產資料，「這些沒執政就不會出土」。
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