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拜託農民別燒稻草 議員鼓吹找名人來宣導

為了讓農民耕作前別放火燒稻（雜）草，勞動黨新竹縣議員高偉凱今天提案，鼓勵縣府用各種農民容易接受的方式輔導，這包含找名人代言拍廣告。（記者黃美珠攝）

2016-08-26  19:15

［記者黃美珠／竹縣報導］農民習慣耕作前放火燒稻（雜）草，以前可能不覺怎樣，但現有溫室效應、須盡量減碳，還有妨害交通安全的顧慮！勞動黨新竹縣議員高偉凱今天下午在臨時會提案，要求縣府加強用各種農民比較容易接受的手段，輔導改變前述狀況，甚至鼓勵縣府自行或請中央尋找農民心中的超人氣名人如陳松勇等製作宣導短片，幫忙移風易俗。

高偉凱說，農民耕作前放火燒稻（雜）草是好幾代的耕作習慣，對農業也有好處，只是不符合環保趨勢，因此絕非一時片刻可以根除的。

他趁議會臨時會提案要求縣府加強用鼓勵、補助、輔導、處罰等，各種、但為農民所容易接受的方式，輔導改變前述傳統農耕方法。

面對這些老農夫們放火燒草的行為，高偉凱說，理解也認同縣府環保局目前「罰不下去」的心情。既然如此就得釜底抽薪，也就該找產學界一起研究、評估，把這些稻（雜）草轉換做其他綠色能源，或找出其他方法幫忙處理，才是上策。

他說，縣府環保局是有稻草交換平台的，透過收集和交換，可以讓農民不需要再放火燒草。對於機械化的稻作，縣府應輔導農民切短稻稈後掩埋。小面積的菜園，則改推無煙或少煙方式燃燒做成生物碳再利用。

縣府表示，目前全縣1年約有近5萬公噸的稻草產量，跟幾個營建工地、砂石場，透過前述稻草交換平台雖有配合，以減少工地揚塵，但業者開挖出土的時間未必能跟稻作的時間配合，另，就算配合上的工地，最後仍必須處理變成垃圾的稻草，以致業者意願缺缺。

環保局表示，他們目前還有針對1期稻作收成後，試辦使用添加有枯木桿菌、木黴菌的「有機益菌肥」加速稻稈腐化，讓農家不必擔心2期稻作插秧前稻稈無法腐爛變成肥料，初步成效還不錯。

另外也持續鼓勵把稻稈翻堆入土，藉此提高土地的有機質、磷、鉀、鐵、鈣、矽等元素。至於做成生質燃料供工廠的鍋爐燃燒使用，因會有產生細懸浮微粒的問題，他們並不樂見。

農業處方面則頭痛，目前號稱有有機質功能的肥料，因為量產登記不是「微生物肥料」，所以產品上不能標示有有益菌的相關成分，或稱其功效。況且各業者生產時微生物的含量各有不同，實際成效如何也難評估，暫時無法編列預算補助農民選購。

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