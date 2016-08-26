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許宗力「再任」惹爭議 府：與連任概念不同

2016-08-26  18:40

〔記者蘇芳禾／台北報導〕針對司法院正副院長以及5位大法官之提名，總統府發言人黃重諺今天表示，相關提名作業作業，近日人選確定、程序完成後，府方就會召開記者會，跟大家介紹提名人選，並且向立法院送出咨文。至於可能被提名為司法院長的許宗力遭質疑「再任」可能違憲，黃重諺則表示，法律上再任與連任是2個完全不同的概念，如果當初修憲時有意禁止大法官再任，必定會明文規定。

黃重諺說，9月1日向立法院送出咨文前，會召開記者會，至於總統蔡英文是否會親自召開記者會，黃重諺則說，過去沒有這樣的慣例，等記者會方式規劃出來，會再跟大家說明。

至於《聯合晚報》以頭版報導，前大法官許宗力可望獲提名為司法院長，此人事案涉及違憲，（憲法增修條文規定，司法院大法官任期8年，不分屆次，個別計算，並不得「連任」。）黃重諺回應，憲法並未明文限制「再任」，法律上再任與連任是兩個完全不同的概念，如果當初修憲時有意禁止大法官再任，必定會明文規定。

黃重諺表示，有論者以德國的相關規範來推論台灣大法官不得連再任，事實上德國聯邦憲法法院法的規定為「法官不得連任，亦不得再被選任」，是明文規定不得再任，與本國憲法狀況完全不同。依據當年參與修憲的前國代彭錦鵬教授的說法，當年修憲時的原意就沒有禁止再任。

黃重諺進一步指出，憲法禁止「連任」之理由，是避免產生誘因，讓大法官有討好「現任」執政者、影響審判獨立的問題。但若大法官卸任多年而再獲新任總統提名，則無此疑慮。

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  • 被提名為司法院長的前大法官許宗力，遭質疑「再任」可能違憲。（資料照，記者林正堃攝）

    被提名為司法院長的前大法官許宗力，遭質疑「再任」可能違憲。（資料照，記者林正堃攝）

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相關關鍵字： 再任 前大法官 司法院長 爭議 許宗力 連任 違憲
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