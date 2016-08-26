余天術後奔花蓮 撐病力挺張美慧
花蓮市長補選明天投票，剛動完腦部手術的寶島歌王余天今天下午到花蓮，為民進黨籍候選人、田智宣遺孀張美慧站台。（記者王錦義攝）
〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市長補選明天投票，剛動完腦部手術的寶島歌王余天今天下午到花蓮，為民進黨籍候選人、田智宣遺孀張美慧站台。他說，他和張美慧都是癌症病人的家屬，能體會張美慧曾肩負的龐大壓力和痛苦，他看到近來對手以布條遮蓋張陣營文宣的狀況表示難過，認為這是非常糟糕的選舉方式，余天忍住淚水說：「蓋得住老田的名字，蓋不住老田的用心」拜託花蓮市民支持善良、清白的張美慧。
余天說，田智宣罹患肺癌，他的女兒則是直腸癌，相當能夠體會張美慧陪伴田智宣治療期間的煎熬與壓力，自己家還在繼續與癌症奮戰，但張美慧卻已留下失去田市長的遺憾。雖然最近他剛動完頭部手術，醫生囑咐他要在家多休息，但看到張美慧選得那麼辛苦，他非常捨不得又心疼，這樣一位堅強的女性，令他這個男性也十分佩服與感動，所以今天專程到花蓮為張美慧加油。
張美慧則說，她非常感謝余天撐著病體來為她加油，並提到田智宣也動過腦部手術，深知這樣的辛苦與煎熬，也祝福余大哥與家人平安健康，一起為台灣打拚。
而在田智宣生病期間，曾經詢問他要不要辭職出國休養、或是國內旅遊、參加休閒活動，但他總是說「不要」，唯一想做的只有「回去上班」，就是因為這樣的精神，讓她覺得責任重大，一定要完成他對花蓮市民的承諾，明天就是鄉親對田智宣投下肯定的一票的日子，要拜託市民選對的人，讓正確、善良的價值延續下去。
蕭美琴則說，張美慧因田智宣罹癌的經驗，加上看見許多朋友都因自身或家人健康問題而影響生活，因此定下「健康城市」的競選主軸，就是希望大家都有安心的生活，她也看到張美慧在這兩個月的選戰過程中，不放棄每一雙可以握的雙手、堅持走過所有能走的路，這樣強大的意志力，一定能完成田智宣的願望。
蕭美琴說，「我們在花蓮居住過的朋友，過去都受過田智宣的照顧」現在要拜託所有握過田智宣雙手的朋友，都能成為張美慧的靠山，讓張美慧當選可以做完田智宣的任期，希望所有市民明天都要出來投票，讓張美慧當花蓮市民的靠山。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 上學被圍毆想自殺...天才唐鳳活出自我 1人辯倒全場
- 我堅持「國機國造」 義教練機降價近2百億求售
- 文湖線加掛車廂難 柯P：10年後再煩惱
- 空降鳳梨田 20公斤鐵漢裝防護
- 新舊政府有啥差別？他從這點看就差了近200億...
- 東京奧運以「台灣」出戰？ 日網站連署人數破7成
- 林志玲終於硬起來了！ 9字嗆爆陳冠希
- 效法歐日 新竹火車站前大改造
- 李安用新科技呈現創意 獲傑出榮譽獎
- 用眼過度 睡醒視茫茫 竟是眼中風
- 百歲人瑞被迫拆屋還地 民間團體告水利會
- 虐兒成植物人 狠父又打斷新生女3肋骨
- 性騷擾、襲警…無豁免權 土國副代表早跑了
- 買床同居黃子佼？孟耿如笑：放我家啦
- 婦人譙北一女未讓座 家長會暫緩提告
- 他尊重自己的職業！ 美國水管工人這張照片爆紅
- 台中歌劇院 中市捐給文化部
- 義國強震死亡人數下修為241 檢方展開調查究責
- 法國布基尼禁令待定奪 倫敦市長也批評
- 麻豆文旦節 柚燈展明登場
- 日本前外相 角逐民進黨魁
- 《人氣鞋 黑白時尚》新鞋神
- 奧運》代表團凱旋歸國 三太子喜迎金牌許淑淨
- 《台股青紅燈》台股為何都不跌?
- 劉泰英年初被判刑定讞 須不須入獄仍未知
- 亞俱男排賽》險勝日本 台灣分組第一
- 同條道路兩樣情 中市市政路挨批「一路兩制」
- 沈建宏電流強 韓演歌天后邀自拍
- 聯合國證實 敘利亞曾動用化武
- 中職Live》蔣智賢第27轟出爐 追平林智勝登全壘打王
- 許厝分校家長反遷校 鄉民：只有遷鄉、關廠問題
- KYMCO Like 125 復古時尚登場
- 汽車炸彈襲土耳其小鎮警察局 已知11人死亡
- 觀望聯準會主席演說 美股收低
- 裕日車全年EPS 挑戰15元
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cabinet mulls NT$340bn stimulus plan
- 出國旅遊猝死 家屬控告旅行社不聞不問
- 開學在即 校園防治登革熱工作馬不停蹄
- 安古蘭漫畫節台灣館 首度徵選數位創作參展
- 開車撞上單車女騎士 日本出現第2起寶可夢死亡案例
- 首例!法部主秘 女性接任
- 外傳南澳神木遭盜採 警方成立緝「鼠」專案
- 九三軍人節將屆 國防部「對不起」影片登場
- 8旬嬤同班同學 回國小憶童年
- 88歲老婦山區迷路2天 消防員順利找到人
標題：余天術後奔花蓮 撐病力挺張美慧
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email