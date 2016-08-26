余天術後奔花蓮 撐病力挺張美慧

花蓮市長補選明天投票，剛動完腦部手術的寶島歌王余天今天下午到花蓮，為民進黨籍候選人、田智宣遺孀張美慧站台。（記者王錦義攝）

2016-08-26 17:34

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市長補選明天投票，剛動完腦部手術的寶島歌王余天今天下午到花蓮，為民進黨籍候選人、田智宣遺孀張美慧站台。他說，他和張美慧都是癌症病人的家屬，能體會張美慧曾肩負的龐大壓力和痛苦，他看到近來對手以布條遮蓋張陣營文宣的狀況表示難過，認為這是非常糟糕的選舉方式，余天忍住淚水說：「蓋得住老田的名字，蓋不住老田的用心」拜託花蓮市民支持善良、清白的張美慧。

余天說，田智宣罹患肺癌，他的女兒則是直腸癌，相當能夠體會張美慧陪伴田智宣治療期間的煎熬與壓力，自己家還在繼續與癌症奮戰，但張美慧卻已留下失去田市長的遺憾。雖然最近他剛動完頭部手術，醫生囑咐他要在家多休息，但看到張美慧選得那麼辛苦，他非常捨不得又心疼，這樣一位堅強的女性，令他這個男性也十分佩服與感動，所以今天專程到花蓮為張美慧加油。

張美慧則說，她非常感謝余天撐著病體來為她加油，並提到田智宣也動過腦部手術，深知這樣的辛苦與煎熬，也祝福余大哥與家人平安健康，一起為台灣打拚。

而在田智宣生病期間，曾經詢問他要不要辭職出國休養、或是國內旅遊、參加休閒活動，但他總是說「不要」，唯一想做的只有「回去上班」，就是因為這樣的精神，讓她覺得責任重大，一定要完成他對花蓮市民的承諾，明天就是鄉親對田智宣投下肯定的一票的日子，要拜託市民選對的人，讓正確、善良的價值延續下去。

蕭美琴則說，張美慧因田智宣罹癌的經驗，加上看見許多朋友都因自身或家人健康問題而影響生活，因此定下「健康城市」的競選主軸，就是希望大家都有安心的生活，她也看到張美慧在這兩個月的選戰過程中，不放棄每一雙可以握的雙手、堅持走過所有能走的路，這樣強大的意志力，一定能完成田智宣的願望。

蕭美琴說，「我們在花蓮居住過的朋友，過去都受過田智宣的照顧」現在要拜託所有握過田智宣雙手的朋友，都能成為張美慧的靠山，讓張美慧當選可以做完田智宣的任期，希望所有市民明天都要出來投票，讓張美慧當花蓮市民的靠山。