被影射涉兆豐銀案 金溥聰：綠營執政了還用在野黨方式
2016-08-26 17:10
〔記者施曉光／台北報導〕面對綠營指控以外交名義涉及兆豐銀案等種種質疑，前國安會秘書長金溥聰今天下午現身政論節目錄影現場，他反嗆綠營，今天民進黨已經執政，怎麼還在以在野黨的方式質疑，十分可笑，這些質疑者應該去問一問蔡政府才對，他並呼籲行政院長林全與蔡英文總統一次把過去所有的洗錢傳聞都調查清楚。
金溥聰火力全開的說，綠營最近編故事、編小說的情況，已經嚴重到如果自己不再出來澄清，就好像是默認。他強調，所謂洗錢傳聞過去綠營已經提過好多次，但這種繪聲繪影的作法，如果依然在野，還可以指控是政府包庇，如今早已主客易位，民進黨已是執政黨，居國會多數又掌握國家機器，還有何案情可以隱瞞？而且隨便問一下金融界都知道，兆豐案分明是內控出了問題，怎麼會扯到政治？
他說，民進黨如果繼續用拖的，不把事情說清楚，只會讓人民看清黔驢技窮，一切只是利用他過去職務上的時間巧合點來做毫無根據的指控。
他還說，有一對主持政論節目的「彭氏夫婦」，刻意要把飛彈誤射事件與他連在一起，要導向是他在故意製造兩岸衝突事件，他的朋友開玩笑說，說不定飛彈是要打他才對，他痛批「彭氏夫婦」的手法根本是「曾參殺人」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 上學被圍毆想自殺...天才唐鳳活出自我 1人辯倒全場
- 我堅持「國機國造」 義教練機降價近2百億求售
- 文湖線加掛車廂難 柯P：10年後再煩惱
- 空降鳳梨田 20公斤鐵漢裝防護
- 新舊政府有啥差別？他從這點看就差了近200億...
網友回應
熱門新聞
- 東京奧運以「台灣」出戰？ 日網站連署人數破7成
- 林志玲終於硬起來了！ 9字嗆爆陳冠希
- 效法歐日 新竹火車站前大改造
- 李安用新科技呈現創意 獲傑出榮譽獎
- 用眼過度 睡醒視茫茫 竟是眼中風
- 百歲人瑞被迫拆屋還地 民間團體告水利會
- 虐兒成植物人 狠父又打斷新生女3肋骨
- 性騷擾、襲警…無豁免權 土國副代表早跑了
- 買床同居黃子佼？孟耿如笑：放我家啦
- 婦人譙北一女未讓座 家長會暫緩提告
- 他尊重自己的職業！ 美國水管工人這張照片爆紅
- 台中歌劇院 中市捐給文化部
- 義國強震死亡人數下修為241 檢方展開調查究責
- 法國布基尼禁令待定奪 倫敦市長也批評
- 麻豆文旦節 柚燈展明登場
- 日本前外相 角逐民進黨魁
- 《人氣鞋 黑白時尚》新鞋神
- 奧運》代表團凱旋歸國 三太子喜迎金牌許淑淨
- 《台股青紅燈》台股為何都不跌?
- 劉泰英年初被判刑定讞 須不須入獄仍未知
- 亞俱男排賽》險勝日本 台灣分組第一
- 同條道路兩樣情 中市市政路挨批「一路兩制」
- 沈建宏電流強 韓演歌天后邀自拍
- 聯合國證實 敘利亞曾動用化武
- 中職Live》蔣智賢第27轟出爐 追平林智勝登全壘打王
- 許厝分校家長反遷校 鄉民：只有遷鄉、關廠問題
- KYMCO Like 125 復古時尚登場
- 汽車炸彈襲土耳其小鎮警察局 已知11人死亡
- 觀望聯準會主席演說 美股收低
- 裕日車全年EPS 挑戰15元
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cabinet mulls NT$340bn stimulus plan
- 出國旅遊猝死 家屬控告旅行社不聞不問
- 開學在即 校園防治登革熱工作馬不停蹄
- 安古蘭漫畫節台灣館 首度徵選數位創作參展
- 開車撞上單車女騎士 日本出現第2起寶可夢死亡案例
- 首例!法部主秘 女性接任
- 外傳南澳神木遭盜採 警方成立緝「鼠」專案
- 九三軍人節將屆 國防部「對不起」影片登場
- 8旬嬤同班同學 回國小憶童年
- 88歲老婦山區迷路2天 消防員順利找到人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：被影射涉兆豐銀案 金溥聰：綠營執政了還用在野黨方式
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分