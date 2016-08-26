被影射涉兆豐銀案 金溥聰：綠營執政了還用在野黨方式

2016-08-26 17:10

〔記者施曉光／台北報導〕面對綠營指控以外交名義涉及兆豐銀案等種種質疑，前國安會秘書長金溥聰今天下午現身政論節目錄影現場，他反嗆綠營，今天民進黨已經執政，怎麼還在以在野黨的方式質疑，十分可笑，這些質疑者應該去問一問蔡政府才對，他並呼籲行政院長林全與蔡英文總統一次把過去所有的洗錢傳聞都調查清楚。

金溥聰火力全開的說，綠營最近編故事、編小說的情況，已經嚴重到如果自己不再出來澄清，就好像是默認。他強調，所謂洗錢傳聞過去綠營已經提過好多次，但這種繪聲繪影的作法，如果依然在野，還可以指控是政府包庇，如今早已主客易位，民進黨已是執政黨，居國會多數又掌握國家機器，還有何案情可以隱瞞？而且隨便問一下金融界都知道，兆豐案分明是內控出了問題，怎麼會扯到政治？

他說，民進黨如果繼續用拖的，不把事情說清楚，只會讓人民看清黔驢技窮，一切只是利用他過去職務上的時間巧合點來做毫無根據的指控。

他還說，有一對主持政論節目的「彭氏夫婦」，刻意要把飛彈誤射事件與他連在一起，要導向是他在故意製造兩岸衝突事件，他的朋友開玩笑說，說不定飛彈是要打他才對，他痛批「彭氏夫婦」的手法根本是「曾參殺人」。