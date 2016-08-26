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李登輝辦研討會請來蔡英文 本週六將同台

2016-08-26  17:02

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前總統李登輝的「李登輝基金會」將於本週末舉辦「人民直選總統暨台灣民主發展二十週年」研討會，據了解，總統蔡英文也將出席8/27的開幕式，李登輝與蔡英文兩人將同台。

「人民直選總統暨台灣民主發展二十週年」研討會將於8月27日（六）、28日（日） 於交通部國際會議中心舉行，李登輝辦公室下午發採訪通知指出，李前總統、總召集人杜正勝前部長，以及「相關貴賓」致詞，據了解，該貴賓就是蔡英文。

研討會議程包括「公民力量與國家認同」，由中央研究院社會學研究所特聘研究員蕭新煌主持；「經濟前瞻與財稅改革」，由財訊雜誌社長謝金河主持，發表人為穩懋半導體董事長陳進財和福邦證券董事長黃顯華。

「憲政改革、轉型正義與民主鞏固」這場，則由國會觀察基金會董事長姚立明主持，「兩岸關係、區域和平與國際參與」場次主持人為中興大學國際政治研究所所長陳牧民。

「人才培育與文化創新」場次主持人為教育部次長陳良基。最後的圓桌論壇則由前教育部長杜正勝主持。

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  • 前總統李登輝的「李登輝基金會」將於本週末舉辦「人民直選總統暨台灣民主發展二十週年」研討會，據了解，總統蔡英文也將出席8/27的開幕式。（資料照，記者劉信德攝）

    前總統李登輝的「李登輝基金會」將於本週末舉辦「人民直選總統暨台灣民主發展二十週年」研討會，據了解，總統蔡英文也將出席8/27的開幕式。（資料照，記者劉信德攝）

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