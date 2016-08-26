公有地賣郵局案 頭城鎮代表會決議保留
［記者林敬倫／宜蘭報導］今天頭城鎮代表會原本即將審議表決的郵局用地讓售案，由於有鎮民陳情反對，鎮代表會決議將該案保留，鎮代表會表示，公所在這個案子上資料不詳，造成民眾疑慮，所以決議本案保留，請公所回去整理資料排解民眾疑慮後，才會再做討論；鎮公所回應，由於少數民眾接獲不正確訊息，造成誤解，公所將努力在下個會期前，爭取支持通過該案。
舊頭城國中土地佔地約二點五公頃，目前已有新公所、代表會及鎮立圖書館等建築，鎮公所依據九十三年的都市變更計畫裡的規定，將新公所旁的部分土地劃為郵局用地，並打算賣給中華郵政，議員蔡文益針對此事今帶領民眾赴代表會陳情，反對賣鎮產，想阻止即將在代表會表決的郵局用地讓售。
對此，鎮代表林詩穎表示，由於有鎮民不知道建集會所跟賣給中華郵政的土地是兩件事，公所提供的資料不詳盡，所以代表會決議將本案保留，等公所向民眾釋疑後，本案才會再做討論。
林詩穎說，公所本來就有建集會所的責任，但其實頭城可以給民眾辦理大型活動的空間本來就很充足，像位於頭城國中旁的鎮立體育館，就是一個給鎮民辦活動的良好空間，所以也指示公所在下次代表會前，清點所有可以提供給鎮民的活動空間，並向代表們報告。
前頭城鎮長陳忠茂則認為，鎮公所根本不需要建集會所，在他的鎮長任期內，就為頭城鎮建立許多提供給鎮民辦理活動的空間，像是鎮立體育館與頭城國小的展演中心等，舊頭城國中土地除了公所、圖書館和代表會，不該再建立任何建築，應該規劃為綠地，提供鎮民運動與散步的休閒空間。
針對代表會將郵局用地讓售案保留的決議，鎮公所則回應，代表會決議保留此案，主要原因為少數鎮民接收到不正確的訊息，對郵局用地讓售案產生誤解，把爭取建集會所用地與都市計畫的郵局用地混為一談，造成代表會在審議此案時產生疑慮，公所團隊將在下個會期前，盡力與各代表溝通，爭取支持通過。
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