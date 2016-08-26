看待唐鳳入閣 翟神：她真的是「數位」政委

2016-08-26 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕 零時政府（g0v）社群創辦人之一的網路創業家唐鳳將擔任政務委員，成為史上最年輕行政院政務委員，被鄉民封為「翟神」的和沛科技創辦人翟本喬表示，此次唐鳳入閣的真正意義在於她不是一個人入閣，而是背後有群「早已為政府改革做出貢獻的人」在當她的後盾，翟也一語雙關地說：「她真的是『數位』政委啊！」

翟本喬表示，此次唐鳳出認政委讓許多人擔心她是否會被政府機器「吞噬」，會不會像是誤入叢林的小白兔般或死或逃？但翟本喬放心地說：「我想，真正不一樣的地方是『唐鳯不是一個人自己進去政府，然後設法建立自己的班底』。」

翟本喬指出，在唐鳳答應擔任政委之前，她與各種關心且實際幫忙政府運作的社群朋友早已動手為政府改革做出許多貢獻，而這些社群朋友來自g0v、開放文化基金會、以及那些獨立提供諮詢意見的人，翟強調這些人就是唐鳳最堅強的後盾。

翟本喬認為，與其說是「唐鳳出任政委」，還比較像是「唐鳯的一群實質上在幫忙做政委工作的朋友們推她出來領頭，繼續做政委該做的事」，最後翟本喬也一語雙關地說：「她真的是『數位』政委啊！」