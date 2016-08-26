我將組團赴中爭取中客 並開拓東南亞、日韓市場

2016-08-26 17:59

〔記者李欣芳／台北報導〕政府全方位爭取觀光客來台將有具體做法，因應中國觀光客來台人數減少，政院今天表明觀光局近期將結合民間各公協會組團登陸中國，爭取中國客來台，並開發多元巿場，例如東南亞及穆斯林市場，以爭取中國以外的其他國家觀光客來台旅遊。

行政院發言人童振源今天下午表示，推動中客來台觀光是政府既定的政策，除有助於雙方旅遊相關產業發展，更能促進兩岸人民良性互動，我們歡迎中客來台觀光的立場不變。

童振源說，為開發中國客來台旅遊的客源，行政院觀光發展推動委員會召集人、政務委員張景森日前已指示觀光局兩週內針對中國客市場，提出中國市場拓展計畫，觀光局近期將結合民間各公協會組團訪中，拜會主要單位及省市行銷推廣，向中方說明歡迎來台安心旅遊，並透過駐北京及上海辦事處，辦理多項企業商談會及行銷活動，透過與中國組團社合作，根據分區、分時、分流方式，重新規劃更在地化的旅遊商品，推廣深度旅遊，積極爭取更多中國客來台旅遊。

此外，目前政府相關部門也已研擬相關因應措施，以穩固觀光永續發展，措施包括：開發多元巿場（如東南亞及穆斯林市場）及加強行銷（新南向政策與觀宏專案）、輔導產業轉型（產業融資協助、服務技能升級），以及活絡國內旅遊市場（擴大校外教學旅遊、鼓勵社區鄰里旅遊）等並加強與旅遊產業的溝通。

政院強調，積極擴大日、韓市場行銷已有顯著的成長，同時開放汶萊及泰國赴台免簽證措施，這都會讓來台旅遊旅客更加豐富與多元。